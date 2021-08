Bastan 30 minutos de cigarro electrónico para dañar tu corazón

"El tabaco mata hasta a la mitad de las personas que lo consumen".

Te recomendamos: Tlayuda, la mejor comida de AL y ¿la más nutritiva?

Los daños por cigarros electrónicos se presentan en tan sólo 30 minutos de uso

En ese sentido, un nuevo estudio realizado por la Universidad de California (UCLA) aclara que hay que advertir a las personas que vapear o fumar un cigarrillo electrónico no es un hábito saludable pues una sesión de vapeo de solamente 30 minutos, puede desencadenar una serie de afecciones y enfermedades:

"Vapear una vez por media hora puede causar estrés que conduce a un daño pulmonar severo. Además incremente el riesgo de sulfur enfermedades cardíacas o neurológicas".

Para obtener los hallazgos anteriores, los investigadores analizaron el estrés oxidativo en los pulmones de un grupo de participantes. Los voluntarios se dividieron en consumidores de cigarrillos comunes, vapers y personas sin antecedentes del uso de la nicotina".

Así, vapear por media hora generó niveles de estrés oxidativo hasta cuatro veces más, comparado con aquellas personas que no fuman mientras que, aunque demostraron tener este tipo de moléculas más bajas que los fumadores habituales, todavía registró un nivel peligroso que desencadena los padecimientos mencionados:

"Esta es una situación de desequilibrio que se da cuando se acumulan en el organismo moléculas muy reactivas, a causa de una última capa con electrones desapareados. Por lo general, los electrones buscan estar apareados, por lo que estas moléculas roban electrones de otras moléculas cercanas, para encontrar esa situación perfecta. Esto quiere decir que las oxidan. Es algo habitual; que, en un justo equilibrio, es necesario para la obtención de energía en las células. Sin embargo, cuando esas moléculas con electrones desapareados, llamadas especies reactivas de oxígeno (ROS), se acumulan, se pueden generar un gran número de efectos perjudiciales sobre el organismo".

En el caso de los participantes del estudio, se vio que aquellos que no eran fumadores previamente mostraron un claro aumento de los niveles de estrés oxidativo. Con solo esos 30 minutos de vapeo llegaron a cuadruplicarse.

No ocurrió lo mismo con los fumadores y vapeadores habituales. Pero eso no significa que no les afecte, sino simplemente que ya de por sí tenían esos niveles bastante altos.

Lo que no tienen claro de momento los investigadores estudio es si los peligros del vapeo proceden de la nicotina o de algún otro componente de los cigarrillos electrónicos.

Es cierto que estos existen con y sin nicotina. Muchos vapeadores defienden que los riesgos solo existen si se añade nicotina al dispositivo. En el vapor se han encontrado numerosas sustancias relacionadas con el cáncer, como los carbonilos, el acetaldehído y algunos metales pesados.

Así, una de las principales recomendaciones de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es proteger a niños, niñas y adolescentes. Hay una creciente evidencia en algunos países de que los adolescentes nunca fumadores que usan ENDS al menos duplican sus posibilidades de comenzar a fumar cigarrillos más adelante en la vida. Exponer a los niños y adolescentes a la nicotina puede conducir a la adicción:

"Los sistemas electrónicos de suministro de nicotina son indudablemente dañinos, deben estar estrictamente regulados y, lo más importante, deben mantenerse fuera del alcance de los niños. La nicotina es altamente adictiva y se encuentra en los cigarrillos electrónicos. Tanto los productos de tabaco como los cigarrillos electrónicos presentan riesgos para la salud y el enfoque más seguro es no consumir tampoco".

1. Cada vez hay más pruebas de que los cigarrillos electrónicos podrían estar asociados con lesiones pulmonares. Así mismo, en algunos países hay una creciente evidencia que los adolescentes que los usan duplican sus posibilidades de comenzar a fumar más adelante en la vida.

2. Aunque estos productos llevan relativamente poco tiempo en el mercado, la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco ha aprobado un menú de opciones regulatorias que los Estados Parte han de considerar para proteger a la población, especialmente los jóvenes.

Te sugerimos: Los sorprendentes beneficios del epazote para la salud

Con información de Daily Mail y Organización Mundial de la Salud