Bartolinitis, la causa de un quiste o bolita en los labios vaginales

Las mujeres jóvenes son más propensas a desarrollar un quiste o bolita en los labios vaginales y en algunos casos, puede requerir cirugía

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 15/07/2020

15/07/2020 15:39 hrs.

Notar que hay un quiste o bolita en los labios vaginales es algo que alarma a cualquier mujer, pues además de cambiar el aspecto de la zona íntima, puede causar dolor e incomodidad. Este problema suele ser causado por una obstrucción en las glándulas que permiten la lubricación vaginal y se conoce médicamente como bartolinitis.

¿Es peligroso? Generalmente no, pero de no tratarse adecuadamente, puede afectar seriamente la calidad de vida de la mujer, porque es capaz de volverse extremadamente doloroso al grado de no permitir caminar ni mucho menos tener relaciones sexuales.

Tal como fue el caso de Graciela, una mujer de 69 años que sufrió bartolinitis a los 40 años y contó a la BBC que el problema fue tan grave, que tuvo que entrar de urgencia a que le hicieran una cirugía ginecológica.

Quiste o bolita en los labios vaginales por bartolinitis

Graciela empezó a notar que parte de sus labios vaginales comenzaba a hincharse demasiado, tanto como una pelota de golf. Le causaba un dolor intenso que ella describe como "horrible, como si te pincharan constantemente" y que, en algún punto, le impidió caminar. Cuando fue al médico supo lo que padecía: bartolinitis.

¿Qué es la bartolinitis? De acuerdo a Mayo Clinic, se trata de un problema que surge en las glándulas de Bartolino, que se encuentran a los costados de la abertura vaginal y son las encargadas de secretar el líquido que ayuda a lubricar la vagina.

Cuando las aberturas de estas glándulas se obstruyen, el líquido se acumula y genera una inflamación que puede ser tan grande como una canica o una pelota de golf, llamada médicamente como "quiste de bartolino" o bartolinits. Si el líquido dentro de la bolita se infecta, puede ocurrir una acumulación de pus y una infección que causa mucho dolor, incomodidad y fiebre alta.

TAMBIÉN LEE: 10 formas en que podrías estar usando mal los tampones

Complicaciones de la bartolinitis

Según estudios citados por la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, la bartolinitis aqueja aproximadamente al 2% de las mujeres, especialmente aquellas que son jóvenes. En un primer momento, la glándula puede inflamarse y no causar dolor alguno, solo hacerse notorio en los labios vaginales.

Si el fluido dentro del quiste en los labios vaginales se infecta, se puede desarrollar un absceso, es decir, pus rodeado de tejido inflamado, lo que, a su vez, favorece el dolor que puede empeorar al caminar, al sentarse o al mantener relaciones sexuales. Los quistes pueden alcanzar rápidamente un gran tamaño, hasta los seis centímetros y en esos casos, será necesario pasar por el quirófano. Algunas mujeres también pueden tener los quistes y ni siquiera notarlo porque no tienen síntomas evidentes.

¿Por qué ocurre la bartolinitis? Hasta ahora no se sabe con exactitud la causa, pero se cree que la contaminación de la zona íntima con algunas bacterias podría favorecer el problema, especialmente cuando no hay una limpieza adecuada después de ir al baño (de adelante hacia atrás), lo que hace que la materia fecal llegue hasta la zona de la vulva y la entrada de la vagina.

Formas de tratarlo y prevenirlo

Las mujeres jóvenes suelen padecerlo más debido a que tienen más lubricación vaginal y más hormonas, lo que favorece que las glándulas de Bartolino trabajen intensamente, por lo que será necesario siempre mantener relaciones sexuales de forma segura, usando condón y cuidando los buenos hábitos de higiene íntima. La autoexploración de la zona con ayuda de un espejo también es fundamental, aunque no haya molestias, pues el quiste podría afectar de manera silenciosa.

En caso de detectar un quiste o bolita en los labios vaginales, se debe acudir al ginecólogo para descartar o confirmar el diagnóstico de bartolinitis y en caso de padecerlo, el médico recomendará el tratamiento ideal, que puede ser simplemente la toma de antibióticos y analgésicos o el drenaje con un catéter durante una cirugía.

(Foto: Designed by Freepik)

Aunque el tratamiento funcione para eliminar el quiste en los labios vaginales, se debe vigilar la zona constantemente, pues es probable que la afección vuelva debido a que el conducto por donde las glándulas de Bartolino drenan el líquido ya está afectado.

SIGUE LEYENDO: ¿Poca sensibilidad sexual? Podría ser síndrome de relajación vaginal