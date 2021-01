Bacterias del intestino influirían en la gravedad del covid-19

La microbiota presente en el tracto gastrointestinal de las personas proporciona beneficios esenciales para la salud de su huésped.

Tener una mala salud intestinal podría influir en la gravedad de la infección de covid si te llegaras a enfermar con este virus. De acuerdo con un estudio publicado en el journal Gut, cada vez existe más evidencia de que el tracto intestinal está relacionado con dicho padecimiento.

Se trata de una enfermedad principalmente respiratoria, sí, pero eso no quiere decir que no tengamos que cuidar nuestra salud intestinal.

Infección de covid y salud intestinal: ¿Cómo se relacionan?

El objetivo de los autores del artículo fue investigar si el microbioma intestinal se encuentra relacionado con la gravedad de la enfermedad en pacientes con infección de covid y si las perturbaciones en la composición del microbioma, si es que existen, se arreglan eliminando el virus causado por el SARS-CoV-2.

Para llegar a sus resultados los especialistas realizaron un estudio de cohorte (donde se analiza la frecuencia de un evento en dos poblaciones, teniendo una de ellas un factor que no se encuentra presente en la otra) de dos hospitales y obtuvieron muestras fecales, de sangre y registros de 100 pacientes infectados con la covid-19 confirmados por laboratorio.

"Recolectamos muestras de heces en serie de 27 de los 100 pacientes hasta 30 días después de la eliminación del SARS-CoV-2. En los pacientes que tenían infección de covid, vimos que se alteró significativamente la composición del microbioma intestinal", explicaron los especialistas.

Esto no pasó con los individuos que no tenían covid-19 independientemente de si habían recibido medicación o no.

"La relación entre la composición de la microbiota intestinal, los marcadores inflamatorios y los niveles de citocinas en las personas con infección de covid sugieren que el microbioma intestinal está involucrado en la magnitud de la gravedad del coronavirus", explicaron.

Microbiota intestinal influiría en la salud del huésped:

Hay que destacar que en 2012 un articulo publicado en el journal Gut Microbes resaltó el hecho de que la microbiota intestinal que se encuentra en el tracto gastrointestinal de las personas proporciona beneficios muy importantes y hasta esenciales para la salud de su huésped:

"Regula la homeostasis inmunológica y recientemente se ha vuelto obvio que las alteraciones de las comunidades microbianas intestinales pueden causar una desregulación inmunológica, lo que deriva en trastornos autoinmunes", señalaron

Las personas inmunodeprimidas son uno de los grupos de riesgo de la infección de covid, por lo que cuidar la salud intestinal sería muy importante durante la pandemia.