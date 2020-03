Ataque con ácido: ¿se puede reconstruir la apariencia y la vida?

Hay un tratamiento crónico que es reconstructivo y un tratamiento agudo que consiste en valorar el daño para recuperar la funcionalidad. No hay un número de intervenciones específicas pero los pacientes sí requerirán de varias cirugías y de una fase de hospitalización que puede durar meses. La cicatriz puede mejorar pero no desaparecer, el tratamiento puede durar hasta 20 años pues es una cirugía reconstructiva que tendrá como objetivo lograr el mayor porcentaje de funcionalidad en las estructuras, no es solamente la cuestión estética, por ejemplo, puede que la boca, párpados y orejas hayan sido afectados y no funcionen bien, ahí deberá centrarse primero el médico.