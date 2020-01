Así puedes renovar tu guardarropa sin gastar mucho dinero

Si abres tu closet y "no tienes nada qué ponerte" estos tips te van a ayudar

08/01/2020

A todas las mujeres (y también a muchos hombres) nos gusta estrenar ropa, ya sea porque nos cansamos un poco de lo que usamos comúnmente o porque siempre hay artículos nuevos en el mercado: Sin embargo, no necesitas invertir mucho dinero para renovar tu closet, aquí te damos algunos tips para que este nuevo año luzcas increíble.

Personaliza las prendas que ya tienes

Lo sabemos, seguro cuando abres tu closet sientes que no tienes nada que ponerte, pero lo más probable es que tengas cientos de blusas, suéteres y zapatos lindos que aún están en buenas condiciones y la mejor opción es darles una segunda oportunidad. En este caso lo que puedes hacer es pintarlos, cortarlos o ponerte todo lo creativa que quieras para modificarlos y darles todo tu estilo.

Incluso si tu ropa ya está maltratada o gastada puedes transformarla en otras prendas y accesorios, como pulseras, collares, cinturones, bolsos, mochilas o todo lo que se te ocurra, el límite para hacer estos cambios es tu imaginación. Lo mejor de todo es que estará hecho a tu gusto.

Busca en tiendas vintage o en el closet de tus papás

La moda es cíclica y es muy probable que algunas de las piezas que serán tendencia en este año ya las haya usado tu mamá, tu tía o incluso tu abuelita. Por eso te recomendamos que te eches un clavado en su guardarropa (obviamente con su autorización) para que busques entre la ropa que ellas usaron hace años, probablemente encontrarás cosas increíbles y que combinarán perfecto con tus jeans y zapatos favoritos.

Otra opción es buscar en tiendas de ropa vintage, ya que en estos establecimientos puedes encontrar artículos en buenas condiciones, con mucho estilo y a un mejor precio que si adquieres algo nuevo.

Comparte con tus amigos

Prestarse ropa entre hermanos o amigos también te puede ayudar a darle un giro a tu closet, pero tiene que ser de mutuo acuerdo. Asimismo, si ya piensas decirle adiós a la ropa que ya no usas, antes de tirarla puedes preguntarle a alguno de tus seres queridos.

Dona lo que ya no uses

Una de las leyes de la vida es que debes soltar para que lleguen cosas nuevas y también aplica para la ropa. Marie Kondo tiene razón, si tienes en tu closet ropa que ya no te pones, porque no te queda o ya no te gusta, no dejes que sólo ocupe espacio.

Lo más recomendable es que revises los artículos que todavía están en buen estado y te acerques con alguna organización, ahí tu ropa podrá tener una segunda oportunidad y seguramente hará feliz a alguien que la necesita.

Con estas recomendaciones podrás actualizar tu guardarropa sin invertir tanto dinero y sin dañar el medio ambiente. La Revista del Consumidor destaca que "se trata de modificar nuestros hábitos y adoptar un modelo de consumo responsable".

