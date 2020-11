Aprobarían dictamen en salud mental que viola derechos humanos

"La Cámara de Senadores nos ha escuchado pero no se ha dado continuidad y queremos que tomen la propuesta que podamos discutir y pedir un enfoque de derechos. Quienes la proponen no tienen mucho que ver con el tema, no hubo consulta. Hay un enfoque de estigma a partir de una dinámica psiquiátrica de una estructura clínica que no permite el acercamiento a asociaciones de la sociedad civil que tienen otro tipo de enfoque basado en la experiencia de vivir problemáticas relacionadas con la salud mental".