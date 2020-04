¿Aplicar pruebas masivas por el coronavirus es la mejor opción?

"La vigilancia epidemiológica Centinela es muy semejante, en términos de método a las encuestas. [...] Hay un número de muestra, el tamaño de la muestra, que usando los métodos estadísticos necesarios, pueden representar el al conjunto de la población. No es tanto que no se puedan [hacer pruebas a toda la población] es que no es útil ir con cada una de las personas con covid-19".