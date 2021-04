Antes había hasta 30 empleados en un piso pequeño; no sucederá pronto

Antes de la pandemia veíamos que hasta 20 o 30 personas podían estar en un piso, cada quien en su computadora en lugares no tan grandes. Ahora es difícil imaginar que eso pueda volver a suceder pronto.

Y no debe ocurrir porque si bien el regreso al trabajo ya fue autorizado en algunas entidades, el porcentaje de personas que vuelva a las oficinas debe ser reducido (20% en la Ciudad de México, por ejemplo), se deben cumplir medidas estrictas de seguridad y hacer pruebas de covid a cierta proporción de los empleados de manera periódica.

Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo será un gran reto para todas las empresas en México y a nivel mundial en estos momentos, ya que ante la rápida propagación del coronavirus en lugares cerrados, no será fácil que los trabajos en oficina vuelvan a ser como antes.

Así lo señala Guillermo García Gutiérrez médico especializado en Salud Laboral quien subraya que el trabajo debe ser seguro y digno para todos los trabajadores, ya que de esta forma el trabajador se puede desenvolver de mejor manera y realizar su trabajo como debe de ser.

García señala que las empresas que pidan a sus trabajadores volver al trabajo presencial deberán de contar con estrictas medidas sanitarias y, por ejemplo, el registro de la entrada ya no podrá hacerse con huella digital, tampoco se podrá entrar sin cubrebocas y lo ideal es que se tome la temperatura de todas las personas que entren a la oficina, además de que se les dé gel antibacterial. También se deberán de respetar las medidas de sana distancia señaladas por el gobierno, subraya.

Cada 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, proclamado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La celebración consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y digno. Además se rinde homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

Reapertura de oficinas en la Ciudad de México

Con el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México en "color naranja hacia el amarillo", y como parte del programa ´Reactivar Sin Arriesgar´, se permitirá el regreso a oficinas corporativas privadas, con un aforo permitido al 20 por ciento y con las siguientes medidas sanitarias:

· Uso obligatorio de cubrebocas.

· Mantener la separación de personas en espacios distintos y divisiones físicas.

· Mantenimiento continuo del sistema de aire acondicionado.

· Ingreso controlado de personas ajenas al edificio.

· Uso del sistema QR para identificación de contagios.

· Filtro sanitario.

· Aplicación semanal de pruebas.

Reuniones en oficina

Con respecto a las reuniones en oficina se deberán tomar las siguientes medidas:

· No se ofrecerán bebidas ni alimentos ni se hará entrega de objetos que no se puedan limpiar fácilmente, como periódicos, volantes ni revistas

· Todas las personas deberán mantener cubrebocas puesto durante toda la reunión

· Se solicitará al visitante acudir sin acompañantes

· Se evitará compartir objetos tales como plumas, papeles, tabletas o equipos de cómputo

· Están prohibidas las reuniones con más de 6 personas

· Se deberá respetar la sana distancia de 1.5 metros

El objetivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo es la prevención de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales. Se trata de mostrar al mundo la magnitud del problema y hacer ver que una cultura de la seguridad y salud en el trabajo puede ayudar a reducir considerablemente el número de muertes y lesiones en el trabajo.

"La celebración de este día es muy importante, ya que las empresas deben de asegurarse de que sus trabajadores gocen de las mejores condiciones de trabajo, y este día no solo es para las personas que realizan un trabajo físico duro sino para todas las personas que cuentan con un trabajo, ya que también se debe cuidar la integridad y salud mental de todos los trabajadores", señala García.

Se debe de trabajar para reducir el estrés laboral en México

Parte importante de salud y seguridad en el trabajo es la salud mental.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la población ocupada en México es de 53.3 millones de personas, de los cuales el 75 por ciento padece fatiga por estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El estrés laboral es un tipo de estrés en el que la creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física y/o mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no sólo afectan la salud, sino también su entorno más próximo y que genera un desequilibrio entre lo laboral y lo personal.

El doctor García señaló que las empresas en México tienen que generar nuevas estrategias para combatir el estrés laboral. "El estrés laboral es un tema que no se debe dejar a la ligera, ya que afecta a muchos trabajadores en el país, por lo que las empresas deben de generar estrategias eficientes para que sus trabajadores estén libres de este estrés".

Estrés laboral y enfermedad arterial periférica, relacionados

De acuerdo con información publicada por SuMédico, un nuevo estudio ha relacionado el desarrollo de enfermedad arterial periférica con la presencia de estrés laboral, el cual ha sido considerado como un factor de riesgo para el desarrollo de este padecimiento circulatorio.

De acuerdo con la investigación publicada en el Journal of the American Heart Association, las personas que sufren altos niveles de estrés en el trabajo tienen más probabilidades de ser hospitalizadas por enfermedad arterial periférica, en comparación con las que tienen un empleo menos estresante.

Para dicha conclusión los investigadores analizaron los datos de más de 139 mil hombres y mujeres que participaron en 11 diferentes estudios en Europa, los cuales fueron evaluados de acuerdo con su salud cardíaca y hábitos cotidianos.

Importancia de la salud mental de los trabajadores

La Organización Mundial de la Salud señala que uno de cada cinco trabajadores en el mundo tiene alguna enfermedad mental y un entorno de trabajo adverso puede ocasionar problemas físicos y psíquicos, un consumo nocivo de sustancias y de alcohol, ausentismo laboral y pérdidas de productividad. La promoción de la salud mental en el lugar de trabajo y en el apoyo a las personas que sufren trastornos psiquiátricos hace más probable la reducción del ausentismo laboral, el aumento de la productividad y la obtención de beneficios económicos que conllevan estos efectos.

Salud mental por la pandemia tendrás costos monumentales

A los problemas cardiacos hay que agregar que los problemas de salud mental por el estrés laboraltendrán costos "monumentales" y permanecerán tras conseguir la inmunidad, sobre todo los originados por el trauma y el impacto socioeconómico de la pandemia, según señala una investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona.

Las autoras del estudio auguran una "crisis global sin precedentes" en relación con la salud mental y plantean si esto puede convertirse en otra pandemia después de la covid-19.

Antes de la pandemia de coronavirus, recuerdan, los costos económicos globales asociados a los problemas de salud mental comunes alcanzaban un billón de dólares anualmente, y el 85 por ciento de las personas con trastornos mentales no recibían tratamiento en los países pobres y con ingresos medios.

"La pandemia de covid-19 ha afectado a la salud de las personas, pero también a sus objetivos personales, su dinámica familiar, su rol laboral y su estabilidad económica", señalan las investigadoras.

Aseguran que el impacto sobre la salud mental ha llegado "a través de múltiples mecanismos de forma simultánea, lo que requiere una acción urgente para la intervención, prevención y preparación".

Los jefes se deben de preocupar más por la salud mental de sus trabajadores en pandemia

El doctor Guillermo García señaló que aunque ahorita muchos trabajadores no están acudiendo a las oficinas a trabajar debido a la pandemia, los jefes también se deben de preocupar por la salud mental de sus trabajadores, ya que ahorita las personas además de estar gran parte del día detrás de una computadora por el trabajo, también deben de luchar contra el estrés, la ansiedad y la depresión derivadas de la pandemia.

"Todavía no hay datos oficiales sobre el deterioro psicológico de los trabajadores pero es indudable que la pandemia está afectando el estado mental de los trabajadores. La mayoría de las personas ha perdido al menos un ser querido durante este tiempo, lo que afecta la salud psicológica de las personas", señala García.

Daniel Hernández cuenta cómo ha sido este año de trabajar desde casa, "Desde marzo del año pasado estoy trabajando en casa, la verdad es que al principio me sentía muy bien de no tener que ir a la oficina pero me di cuenta que tampoco era fácil trabajar en casa, ya que mi mente se dispersaba muy fácil y me distraía con facilidad, entonces al final el trabajo se me acumulaba y terminaba trabajando hasta tardes horas de la noche".

"Me tuve que comprar una silla especial para el trabajo, en mi casa no tenía más que sillas del comedor y eran incómodas para trabajar, también tuve que crear estrategias y establecer horarios para no terminar trabajando más", indica Hernández.

Daniel Hernández cuenta que las juntas por videollamada suele ser lo más desgastante de trabajar desde casa, ya que el tener muchas de estas le genera cansancio mental, también indica que no parece que este año pueda volver a la oficina y que le sería difícil volver a acostumbrarse al ritmo de tener que asistir al trabajo de forma presencial.

Riesgos para la salud relacionados con el trabajo

Son muchos los factores del entorno laboral que pueden afectar tanto a la salud física como a la salud mental. Pero en la mayoría de los casos se deben a una interacción inadecuada entre el tipo de trabajo, el entorno organizativo y directivo, las aptitudes y competencias del personal y las facilidades que se ofrecen a este para realizar su trabajo.

Por ejemplo, puede ocurrir que una persona tenga aptitudes necesarias para llevar a cabo sus tareas pero no disponga de suficientes recursos o no reciba el apoyo que necesita debido a las prácticas de gestión y administración de la empresa.

Estos son algunos de los riesgos para la salud mental que establece la OMS:

· Políticas inadecuadas de seguridad y protección a la salud.

· Prácticas insuficientes de gestión y protección a la salud.

· Escaso poder de decisión del trabajador o ausencia de control de su área de trabajo.

· Bajo nivel de apoyo a los empleados.

· Horarios de trabajo rígidos y falta de claridad en las áreas u objetos organizativos.

· En la actualidad, con la pandemia, también han sido detectadas como causa de estrés laboral las prolongadas jornadas de trabajo cuando se realiza "home office".

Sentirte apoyado por el trabajo ante una enfermedad es un aliciente muy grande

Daniel Hernández Reyes es un urbanista que trabaja en una empresa llamada Arquitectura 911. Hace más de un año, antes de que la pandemia llegará a México, enfermó de hepatitis A por comer en puestos de la calle cerca de su trabajo, por lo que tuvo que ausentarse unas semanas, pero cuenta que fue muy aliciente muy grande el sentirse apoyado.

"Sentirte apoyado por el trabajo ante una enfermedad siempre es importante, uno no elige enfermarse pero he sabido de empresas que ponen muchas trabas cuando una persona se enferma. En mi caso no fue así, ni siquiera tuve que ir al Seguro Social a sacar la incapacidad y solo me pidieron que les mandara la prescripción médica donde decía que tenía que estar dos semanas sin salir de casa para poder alimentarme bien", señala Hernández.

Tener un seguro en el trabajo es muy importante

Daniel Hernández señala que además de contar con seguridad social, tener un seguro particular que te brinde el trabajo es fundamental, ya que relata que meses después de superar la hepatitis, tuvo una extraña enfermedad en el estómago que requirió de muchos estudios.

"Tres meses después de haberme recuperado de la hepatitis, me enfermé del estómago pero pasaban las semanas y el malestar no se iba, ya estábamos en plena pandemia en México y yo necesitaba hacerme muchos estudios, de no haber contado con ese seguro particular que me da el trabajo, hubiera sido muy difícil realizarme los estudios, ya que el Seguro Social de la ciudad en donde vivo, estaba enfocado en el covid y quien sabe hasta cuándo me hubiera podido realizar los análisis. Además eran muy costosos, por lo que si no hubiera contado con ese seguro, hubiera tenido que gastar mucho dinero de mi bolsillo", relata Hernández.

