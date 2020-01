"Agradezco que salvaran mi vida", dice mujer lesionada por bala perdida

La noche del 31 de diciembre cambió la vida de Nohemí cuando una bala atravesó su cráneo; en el IMSS le ayudaron a recuperarse

MARILUZ ROLDÁN

MARILUZ ROLDÁN 14/01/2020

14/01/2020 20:41 hrs.

La noche del 31 de diciembre cambió la vida de Rita Nohemí Gutiérrez Arreola y no precisamente por la llegada del nuevo año, sino porque en plena celebración una bala perdida atravesó su cabeza y se quedó alojada en su cráneo.

Como la mayoría de las familias, Nohemí estaba festejando la llegada de 2020 en casa de unos amigos, en Ciudad Juárez, Chihuahua. De pronto, la bala perdida la lesionó de gravedad; el impacto del proyectil también le causó una herida profunda en la frente, ya que su cabeza se estrelló contra una mesa de madera.

Para Nohemí, de 28 años, la mayor preocupación eran sus tres hijos, de 3, 8 y 10 años, quienes estuvieron en su mente todo el tiempo, dándole la fuerza necesaria para seguir adelante y luchar por su vida.

"Mi esposo estaba conmigo y él fue el que me trajo al Hospital (General Regional) No. 66; estuve consciente todo el traslado, me sentí en confianza cuando entré y llegaron los enfermeros para darme los primeros auxilios; recuerdo que me sentaron en una silla y fue cuando perdí la conciencia. A mí me ayudaron mucho aquí, fue todo muy rápido y hasta ahorita me han dado todo el medicamento que necesito para mi recuperación", relata.

La situación de Nohemí era grave, ya que la lesión comprometía de manera significativa el tejido cerebral y la audición del lado derecho. El doctor Horacio Rafael Tinoco Vázquez, neurocirujano y director del Hospital General Regional (HGR) No. 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también estaba celebrando año Nuevo, entonces recibió en su celular el estudio de imagenología en el que se veía la bala en el cráneo.

"Una herida de proyectil de arma de fuego en cualquier parte del cuerpo compromete la vida, pero más siendo una lesión a nivel craneal; el cerebro es la estructura más importante del cuerpo y no puede ser sustituido como puede ser el caso del corazón o un hígado; era una situación que ponía en eminente riesgo su vida y no sólo de sus funciones", indica el especialista.

En una cirugía de más de tres horas, el equipo del IMSS pudo extraer el proyectil, como se realizó de manera oportuna no ocasionó una lesión demasiado extensa y tampoco comprometió las principales funciones cerebrales.

El pasado 6 de enero, Nohemí regresó a su hogar. Su mayor temor era perder parcialmente la memoria, pero no fue así. La única secuela que presenta es un daño en la audición del oído derecho, los especialistas le darán seguimiento para determinar si podría recuperar la función con una cirugía o rehabilitación.

"No había visto a mis hijos por estar hospitalizada, cuando salí de alta llegué a la casa, los vi y fue una sensación única, pensar que sus recuerdos en mi mente se iban a borrar y que es lo más precioso que yo tengo, fue algo muy fuerte; los agarré y los abracé, no quería soltarlos. Ellos me vieron, corrieron y me abrazaron: ´mami, te extrañamos´; por eso estoy muy agradecida que hayan salvado mi vida", enfatiza.

"Ahorita yo me siento en total plenitud, mucho mejor desde que llegué aquí; tenía temor de que por mis heridas no iba a quedar bien, pero ya sanaron y me retiraron los puntos. Dios me ha dado muchas fuerzas para salir adelante y sé que me puso a los mejores doctores del IMSS para que no perdiera yo mi vida y saliera adelante; estoy muy agradecida con ellos, de corazón se los digo", resalta Nohemí, quien espera reincorporarse pronto a su trabajo.