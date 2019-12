Advierten peligro de aceites para aromaterapia

Bajo ninguna circunstancia se deben ingerir estos aceites. ¡No pueden prometerte beneficios para tu salud!

¿Pensabas en incluirlos como el regalo perfecto? Especialistas advierten que los aceites esenciales podrían ser peligrosos, mejor piénsalo dos veces, te contamos por qué.

Información publicada por El Sevier, define a los aceites esenciales o esencias como una mezcla compleja de sustancias aromáticas que son responsables del aroma de las flores o de otros elementos "naturales".

En ese sentido, a dichas esencias se les han adjudicado propiedades o acciones farmacológicas y forman parte de la llamada aromaterapia que se utiliza también con fines cosméticos o bien, para los alimentos; sin embargo, hasta el momento ninguna de las supuestas propiedades ha sido respaldadas a través de evidencia científica.

Aceites para aromaterapia pueden producir intoxicación

¿El peligro? Un nuevo estudio publicado en Medical Journal of Australia, ha revelado que los casos de intoxicación por aceites esenciales han incrementado durante los últimos cinco años, según datos del Centro de Información sobre Venenos de Nueva Gales del Sur (SWPIC).

El estudio además revela que los aceites esenciales pueden causar toxicidad severa cuando se ingieren, práctica que igualmente ha ido en aumento y que con tan solo una mínima cantidad (5 ml) puede poner en riesgo la vida.

Los síntomas de intoxicación por aceites esenciales o aceites para aromaterapia

Bajo ninguna circunstancia se deben ingerir estos aceites pues, la intoxicación producida, desencadenaría los siguientes síntomas:

- Depresión

- Vómitos

- Neumonitis

- Inflamación pulmonar

- Alteraciones en el sistema nervioso central.

Se ha encontrado que algunos aceites esenciales pueden afectar el equilibrio hormona, por ejemplo, los aceites de lavanda o del árbol del té que contienen compuestos similares a los estrógenos, hormonas que inhiben a la testosterona.

¡Cuidado con los accidentes!

Algo que advierten los investigadores es que la ingesta de los aceites esenciales se debe en la mayoría de casos a accidentes, luego de ser confundidos con jarabes para la tos u otras sustancias terapéuticas. Sin embargo, en otros casos se consumen deliberadamente pues se cree que su origen natural es sinónimo de seguridad y beneficios para la salud.

Es muy importante subrayar que las cualidades terapéuticas de dichos aceites no han sido probadas ni comprobadas, tampoco su uso seguro. Por lo tanto, no pueden ser publicitados para mejorar la salud. Recuerda que, en caso de utilizarnos, no debes dejarlos al alcance de los niños y siempre etiquetarlos.

