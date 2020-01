Activan protocolo por caso sospechoso de coronavirus en México

El coronavirus se transmite de persona a persona y sus síntomas suelen confundirse con los del resfriado común

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 22/01/2020

22/01/2020 11:07 hrs.

Los casos de coronavirus han ido en aumento recientemente y las alertas se han activado debido a que el virus no solo se encuentra en China, ya hay sospecha de casos en países de América, incluyendo México.

Por ello, bajo un estricto protocolo de bioseguridad nivel tres a través de la Secretaría de Salud, autoridades visitaron, tomaron muestras e iniciaron investigación de un paciente masculino con sospecha de coronavirus.

Caso sospechoso de coronavirus en México

El paciente presenta enfermedad respiratoria y un antecedente de visita a la Ciudad de Wuhan, Hubei, en China, donde actualmente existe circulación de una nueva cepa de Coronavirus.

Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud, informó que tras la notificación del área de urgencias del ISSSTE en Reynosa, Tamaulipas, se dio parte a la Dirección General de Epidemiologia para solicitar diagnóstico en el INDRE, para identificación de virus respiratorio.

El paciente, masculino, médico de 57 años, de origen asiático, con residencia habitual en Reynosa, se encuentra asintomático, solamente presenta tos seca y rinorrea; actualmente sin fiebre y en constante comunicación con estos Servicios de Salud.

Molina subrayó que como parte del protocolo, la dependencia a su cargo instaló en esta ciudad fronteriza una red negativa hospitalaria para la detección temprana de neumonías y síndromes de insuficiencia respiratoria severa, sin que se hayan presentado casos sospechosos.

La titular de la SST reveló que el pasado 25 de diciembre 2019, el paciente viajó a China, saliendo de Reynosa a la ciudad de México, con escala en Tijuana, posteriormente llegada a Beijing, y el mismo día a la ciudad de Wuhan, Hubei.

Ahí convivió con cuatro familiares, no convivió con enfermos, se comunica diariamente con ellos y actualmente se reportan sanos, no tuvo convivencia con animales y visitó algunas ciudades cercanas (menos de 100 Km en tren).

Regresó el 10 de enero, saliendo de la Ciudad de Wuhan, Hubei, con rumbo a Beijing, con escala en Tijuana, Ciudad de México, llegando a Reynosa el día 11.

El lunes 13 de enero de 2020, inicia con tos (comenta rara); el jueves 16 inicia con flujo nasal, no dolor de pecho, no dolor de garganta, vive solo y no convive con personas con enfermedades respiratorias.

Molina Gambia precisó que tanto del paciente como de su acompañante, se obtuvieron muestras de faringe y orofaringe, las cuales partieron este miércoles por la mañana rumbo al INDRE para su diagnóstico. Se esperan los resultados en menos de 72 horas.

TAMBIÉN LEE: La razón por la que quieres orinar más cuando hace frío

Para controlar los síntomas, se le indicó al paciente con sospecha de coronavirus un tratamiento a base de oseltamivir, además de aislamiento social por cinco días, hasta su mejoría, en tanto se programó una visita a su centro de trabajo donde se realizará búsqueda activa de contactos y casos sospechosos.

¿Qué es el coronavirus?

La también conocida "neumonía de Wuhan", es una nueva cepa que no se había visto antes en humanos, lo que significa que aún queda mucho por investigar al respecto.

Sin embargo, un artículo de la BBC señala que los pacientes contagiados con este coronavirus experimentan diversos síntomas, entre ellos:

Dificultad para respirar

Fiebre

Tos

Dolor muscular

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitido el 20 de enero, una mujer infectada en Corea del Sur sufría de escalofríos, fiebre alta, dolor muscular y secreción nasal.

Primero fue diagnosticada con un simple resfriado, pero más tarde los médicos detectaron que padecía el virus.

Los coronavirus son una familia amplia de virus, pero se sabe que solo seis (el nuevo sería el séptimo) infectan a las personas.

Si bien en un principio se dijo que el contagio solo ocurría con el contacto de animales, las autoridades chinas ya confirmaron por primera vez que el virus se ha transmitido de persona a persona.

Hasta el momento, de los más de 400 casos de contagio, se sabe que 9 personas han muerto a causa del nuevo coronavirus desde que se inició su propagación, en diciembre de 2019.

Esto significa que la gran mayoría de los pacientes que sufren del virus no terminan con consecuencias fatales.

De cualquier manera, lo más importante es prevenir, por lo que las autoridades de salud recomiendan evitar el contacto cercano con personas que sufren infecciones respiratorias agudas, además, hay que lavarse las manos con frecuencia, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno, y evitar el contacto sin protección con animales de granja o salvajes.

En caso de presentar síntomas de infecciones respiratorias agudas, se debe mantener la distancia con el resto de la gente, cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o ropa, y lavarse las manos con frecuencia.

SIGUE LEYENDO: Las enfermedades que puedes adquirir por no lavarte las manos