Accidentes automovilísticos, relacionados con epilepsia no detectada

Las personas que padecen epilepsia tienen un 71% más de probabilidades de sufrir lesiones accidentales en comparación con la población que no las tiene

ADRIÁN AGUIRRE 21/10/2020

21/10/2020 14:30 hrs.

A diferencia de las demás convulsiones, la epilepsia focal solo se presenta en un lado del cerebro, informa la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Este tipo de convulsión puede ser de dos tipos y estaría ligada con un retraso de diagnóstico que tendría que ver con los accidentes automovilísticos.

Un estudio publicado el pasado 19 de octubre en el journal Epilepsy sugiere que la epilepsia focal generalmente se pasa por alto y que un diagnóstico más temprano puede conducir a menos accidentes en el automóvil.

¿Qué tiene que ver la epilepsia focal con los accidentes automovilísticos?

Epilepsia focal y accidentes en el coche: lo que encontraron los especialistas

Primero que nada, es importante que sepas más sobre la epilepsia focal.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos detalla que la epilepsia focal es el tipo más común de convulsión en personas de un año en adelante y que los individuos mayores de 65 años que tienen alguna enfermedad vascular cerebral o tumores cerebrales, también son propensos a presentarla.

Sobre los tipos de epilepsia focal que existen, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mencionan que las epilepsias focales pueden ser:

- Simples: afectan una pequeña parte del cerebro y pueden ocasionar cambios de sensación, como percibir olores o sabores extraños, o sacudidas.

- Complejas: los CDC indican que la persona que padezca este tipo de epilepsia focal no podrá responder preguntas ni seguir indicaciones por unos pocos minutos, pues cuando se tiene epilepsia focal compleja, los afectados pueden sentirse aturdidos o confundidos.

La Epilepsy Foundation cita una investigación publicada en la revista científica Neurology y menciona que en dicho trabajo se encontraron los siguientes datos:

- La mayoría de las lesiones ocurrieron dentro de los primeros 2 años del diagnóstico de epilepsia

- Las personas que padecen epilepsia tenían un 71% más de probabilidades de sufrir lesiones accidentales en comparación con la población que no lo tenía

Tener epilepsia está relacionada con accidentes y el estudio publicado en el Journal Epilepsy, apunta que existe una brecha de tratamiento particularmente significativa en personas que tienen epilepsia focal no motora al principio de la epilepsia.

"La mediana de tiempo hasta el diagnóstico desde la primera convulsión fue 10 veces mayor en pacientes con convulsiones no motoras en comparación con las convulsiones motoras al inicio. Si bien el número y la gravedad de las lesiones fueron similares entre los grupos, el 82.6% de los accidentes automovilísticos ocurrieron en pacientes con epilepsia focal no motora no diagnosticada", explicaron los elementos de la NYU Langone Health que realizaron la investigación.

Esta institución señala en su sitio web que los médicos pueden tardar dos años, aproximadamente, en reconocer los primeros signos de epilepsia focal, particularmente en los pacientes que tienen convulsiones que no involucran movimientos incontrolados de su cuerpo, sus piernas y brazos.

"Los síntomas de estas convulsiones no motoras pueden incluir una fuerte sensación de déjà vu, alucinaciones breves recurrentes o sensaciones de un estado de sueño mientras se está despierto o despierta", mencionó la NYU Langone Health sobre la epilepsia focal y su relación con los accidentes automovilísticos.