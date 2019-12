Aborto: ¿Un embrión realmente es una persona?

Hay quienes afirman que un embrión es una persona, por lo que abortar en las primeras semanas de embarazo es un crimen pero, ¿qué dice la ciencia al respecto?

SUSANA CARRASCO 30/12/2019

Uno de los temas que más ha causado controversia en los últimos meses es el aborto, pues lugares en México como Monterrey, consideran que hacerlo es un crimen debido a que un embrión es una persona pero, ¿esto es cierto? Un experto responde.

Normalmente, el aborto o la interrupción del embarazo es permitido hasta la semana 12 de gestación, pues en esa etapa, comienza el desarrollo del sistema nervioso pero, ¿qué pasa antes?, ¿realmente un embrión es una persona?

¿Un embrión es una persona?

Lo primero que debemos revisar es qué se define como aborto o interrupción del embarazo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), un aborto es la expulsión del producto de la concepción. Desde aquí ya podemos hacer una anotación, pues los expertos se refieren a un "producto", no una persona.

Por su parte, el doctor en ciencias y biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Antonio Lazcano Araujo, presentó duros argumentos contra el estigma que actualmente existe en contra del aborto y que lo criminaliza.

Durante una conferencia del curso "Schorödinger y la biología: 75 años del libro ¿qué es la vida?", el experto señaló que en las primeras semanas de embarazo, no podemos hablar de una persona o un individuo en potencia, sino de una masa de células vivas que no son una persona y no tienen derechos sociales.

"Del mismo modo, en términos genéticos, la placenta tiene la misma información que el individuo y no hacemos nada con ella", subrayó el doctor Lazcano.

Por lo tanto, decir que hay vida en el sentido de la existencia de una persona o un ser humano en las primeras semanas de embarazo, es incorrecto.

"Cuando alguien dice que la vida comienza en el momento de la fertilización está incurriendo en un error. La vida comenzó antes, un óvulo y un espermatozoide están tan vivos como un cigoto, pero una cosa es estar vivo y otra cosa es ser una persona: un embrión no es una persona, es un conjunto de células", señala el experto de la UNAM.

Lazcano agregó durante la conferencia que en realidad, ninguna sustancia está viva por sí misma, sino que la vida depende de sistemas de moléculas individuales, de sus interacciones y de la integración a niveles funcionales entre ellas y su entorno.

Tipos de aborto

La OMS destaca en su Guía para un aborto seguro, que existen dos métodos principales para realizar un aborto: el farmacológico y el quirúrgico.

El primero se hace por medio de medicamentos aprobados por la OMS, como el Misoprostol, el cual provoca una hiperestimulación del útero y dependiendo de la dosis, puede derivar en fuertes contracciones uterinas.

Por su parte, el aborto quirúrgico consiste en la aspiración del producto del útero de la mujer y pueden hacerse con un vaciado manual o un vaciado eléctrico.

Sin embargo, el procedimiento que se realice dependerá de muchos factores, como el número de semanas de embarazo, la edad de la mujer y sobre todo, la valoración del médico especialista.

Cabe recordar que cada año, se producen en el mundo más de 25 millones de abortos clandestinos o peligrosos que ponen en riesgo la vida de la mujer, por lo que la información médica especializada es la mejor forma de cambiar los estigmas y las falsas creencias que hay sobre este procedimiento.

(Con información de Cultura Colectiva)