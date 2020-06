7 síntomas de hígado graso que debes identificar

Sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión y diabetes, son algunos factores de riesgo para desarrollar hígado graso.

15/06/2020

15/06/2020 17:43 hrs.

El hígado graso es una enfermedad de prevalencia mundial cercana a 20% a 30% y en México se ha estimado que tiene una prevalencia cercana al 17.05% en población asintomática conforme datos de la Revista de Gastroenterología de México que también explican qué abarca el padecimiento:

"Abarca de la esteatosis simple a su manifestación inflamatoria (esteatohepatitis), la cual puede evolucionar a fibrosis, cirrosis y en contadas ocasiones a carcinoma hepatocelular".

El hígado graso es el componente hepático del síndrome que incluye dislipidemia, obesidad (central), resistencia a la insulina e hipertensión arterial sistémica.

¿Cuáles son los síntomas de hígado graso?

La prevalencia de hígado graso va en aumento en la población mexicana pues los principales factores de riesgo son el sobrepeso y la obesidad, dos padecimientos o condiciones presentes hasta en el 70% de los mexicanos, mientras que las personas menores de 40 años también desarrollan exceso de grasa visceral, otro factor de riesgo asociado.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases explica que las causas de hígado graso aún se estudian sin embargo, algunos problemas de salud incrementan el riesgo de desarrollarlo, entre ellos: sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, concentraciones altas de colesterol o triglicéridos, presión arterial alta, diabetes tipo 2, ente otras.

Al respecto, los especialistas de Mayo Clinic indican que, aunque generalmente el hígado graso no causa signos ni síntomas, cuando esto ocurre, los más frecuentes, son:

1. Fatiga

2. Dolor o molestias en la parte superior derecha del abdomen

3. Hinchazón abdominal

4. Vasos sanguíneos agrandados

5. Palmas rojas

6. Bazo agrandado

7. Color amarillento en la piel y los ojos (ictericia)

¿Por qué es tan peligrosa la grasa visceral?

La grasa visceral es aquella que se localiza dentro de la cavidad abdominal y que posteriormente se infiltra en las vísceras, en este caso específicamente en el hígado. La grasa visceral tiene un límite admisible en adultos que es de tres kilogramos como máximo.

Cuando el límite permitido es sobrepasado, el funcionamiento de órganos como el hígado se ve afectado y no cumple con todas sus funciones y reacciones químicas y bioquímicas, por lo cual, uno de los desenlaces más graves es la cirrosis hepática no alcohólica.

¿Para qué sirve el hígado?

Este órgano se encuentra situado en la parte superior derecha del abdomen y justo debajo del diafragma y de las costillas. El diafragma que es un músculo que separa el tórax del abdomen. Las principales funciones del hígado son:

- Almacén de nutrientes

- Síntesis de elementos relacionados con la coagulación de la sangre

- Producción de bilis

- Metabolismo de gran variedad de sustancias como medicamentos, tóxicos y alcohol.

El hígado transforma y metaboliza distintos elementos y sustancias para eliminarlas y excretarlas a través de las heces o la orina.

Para prevenir el hígado graso se recomienda un plan de alimentación equilibrado que incluya frutas, verduras, carnes magras, cereales integrales para mantener un control adecuado del peso corporal además de la práctica regular de ejercicio; tanto para el plan de alimentación como para tu rutina de ejercicios debes consultar siempre con un especialista.

Finalmente, la cirrosis hepática no alcohólica ocasiona inflamación y fibrosis en el hígado, condiciones que propician que dicho órgano deje de funcionar y los daños sean irreversibles. Consulta siempre con un especialista.