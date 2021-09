7 problemas comunes en las plantas de casa y sus soluciones

El cuidado de las plantas no siempre es sencillo, es común cometer errores que causen complicaciones para que florezcan o se mantengan saludables. Por ello, en los siguientes párrafos te diremos los problemas más comunes en las plantas de casa y sus soluciones.

Es común que las cosas no salgan perfectas cuando no tienes mucha experiencia con las plantas, pero si desde un inicio conoces las afectaciones que pueden tener y cómo arreglarlo, será mucho más sencillo.

¿Has notado que tus plantas no crecen o que no tienen flores? No hay de qué preocuparse, son problemas comunes en las plantas de casa que afortunadamente tienen solución. Checa todo al respecto.

Problemas en las plantas de casa

Las plantas en casa hacen más por ti de lo que crees y al respecto, Manuel Pardo, doctor en botánica especializado en Etnobotánica explica a ABC que al igual que se habla de animales de compañía, también hay plantas de compañía.

“Tener plantas incrementa nuestro bienestar, las tenemos cerca y no son algo estático y de decoración, las vemos crecer”, indica. También agrega que tienen un papel psicológico importante, ya que es posible considerarlas como compañeros o fuentes de recuerdos agradables.

Sin embargo, hay problemas en las plantas de casa que pueden arruinar su aspecto y salud, por lo que es importante conocer cómo corregirlo, toma nota:

1. Plantas que no crecen

De acuerdo con la revista Mi Jardín, antes de plantar, es necesario conocer las necesidades de cada ejemplar comprado, como el tipo de suelo que necesitan, la frecuencia de riego y el clima. Lo ideal es evitar tener en casa plantas muy exóticas y vigilar la temperatura, pues algunas especies crecen mejor en el ambiente fresco, como las azaleas y las hortensias.

Por su parte, otras plantas sólo crecen si están expuestas al calor, como las jaras, retamas o coronillas.

Así que, si tus plantas no crecen, probablemente necesitan que las cambies a un sitio con un clima distinto, ya sea más cálido o fresco.

2. No florecen

Ante este problema, es fundamental podar la planta cuando sea necesario. Sin embargo, no en cualquier momento puedes hacerlo, pues los arbustos que florecen en verano y otoño, por ejemplo, requieren poda en primavera.

Los de primavera no pueden podarse hasta el final de la floración, así sus tallos nuevos crecerán y se llenarán de flores cuando llegue el siguiente año.

Afila bien tus herramientas de poda después de cada temporada para que funcionen a la perfección.

3. Hay agua encharcada en la tierra

Este es uno de los problemas de las plantas en casa más comunes pues, aunque no deben pasar sed, tampoco pueden estar encharcadas debido a que sus raíces se pudren y acaban muriendo.

Procura regar en cuanto la tierra presente un color pálido o cuando se separe de las paredes de la maceta. Toma en cuenta que aquellas plantas que están en exposición directa al sol requerirán de más agua.

4. Hojas quemadas y flores marchitas

En este caso, es necesario que las alejes de los rayos del sol. Una de las claves para que las plantas en casa duren más es la luz.

La recomendación es colocarlas cerca de una ventana, de manera que reciban luz, pero no de forma directa, pues hay riesgo de que se quemen sus hojas y flores.

Recuerda que hay plantas que no soportan el sol ni el calor excesivo. Trata de regar sobre la tierra o sustrato y no mojes nunca las hojas ni el follaje directamente.

5. Flores marchitas

En caso de que haya flores marchitas, quitalas enseguida, pues es más importante de lo que crees para la salud de las plantas debido a que son una fuente de propagación de enfermedades, alentando el crecimiento y la siguiente floración.

6. Daños por hongos

Para este problema en las plantas de casa es importante corregir el sistema de riesgo. Lo más importante es usar la manguera a baja presión o la regadera con alcachofa para humedecer lentamente la tierra sin dejar charcos. No mojes hojas y flores para evitar la proliferación de hongos.

7. Plagas constantes

En este caso, debes separar más las plantas unas de otras, pues si están muy juntas, se crea un clima fresco y húmedo que favorece las plagas. Para evitar riesgos, es mejor que respetes la distancia de plantación y que cada ejemplar tenga suficiente ventilación.

Elimina las partes muertas en cuanto las detectes, así permitirás mayor entrada de aire y luz.

Como ves, hay muchos problemas que pueden afectar a tus plantas de casa, aunque simplemente debes poner mucha atención para detectarlos a tiempo y corregirlos.

