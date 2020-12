Las personas que son más felices, disminuyen las posibilidades de contraer enfermedades.

No existe una edad determinada para ser feliz, ese sentimiento se puede alcanzar cuando tú lo decidas, pese a que no existe un manual que te diga con exactitud cómo lograr la felicidad, hoy te damos 7 hábitos para ser feliz después de los 30.

A muchas personas les genera temor llegar al tercer escalón, ya que piensan que es el final de la juventud y el inicio de la adultez, esos pensamientos pueden mermar la felicidad de las personas.

7 hábitos para ser feliz después de los 30

Que llegar al tercer escalón no sea un impedimento para ser feliz, el portal GQ recomienda los siguientes hábitos para lograr la felicidad:

1. Mantén una rutina de descanso

Tener una rutina de descanso es recomendado por los expertos en management y buena vida. Pasados los 30, el cuerpo pierde su habilidad para recuperarse de grandes cambios horarios, y cada vez se guía más por las horas del sol. Si vas a dormir y te levantas siempre a la misma hora, dentro de lo posible, descansarás mucho mejor.

2. Lee una hora al día

Leer no solo te ayuda a mantener la mente activa, sino que fomenta tu imaginación y te permite acceder a la cultura y el conocimiento. Grandes personalidades como Bill Gates recomiendan esta práctica a todo el mundo, Aprovecha tus tiempos libres para leer un libro.

(Foto: Ser padres)

3. Persigues tus sueños

Entre los 30 y los 40 debes reflexionar sobre si lo que estás haciendo con tu vida es lo que quieres hacer. Es ahora cuando puedes plantearte sobre lo que estás haciendo te agrada. Debes pensar cuáles son tus pasiones y tus metas y serles fiel.

4. Pasa tiempo con tu familia

Aprovecha todos los momentos posibles para pasar más tiempo con tu familia y con tus amigos. Esto te enseñará a ser selectivo y eficiente, a demostrar esfuerzo y cariño a quienes realmente aportan algo en tu vida.

(Foto: Gowpro Experience)

5. Aprende a decir que no

De pequeños nos acostumbran a valorarnos según lo que los demás esperen y consiguen de nosotros. Aprender a decir que no, es respetar tu opinión, tus valores y tu tiempo es algo de lo que siempre estarás orgulloso.

6. Empieza a ahorrar

En la década de los 30, es posible que tengas un trabajo y un suelo estable que te permitirán mirar con cautela hacia el futuro. Según está ahora el panorama económico, debes empezar a pensar en tu jubilación. Los expertos recomiendan ahorrar el 10 por ciento de tu salario.

(Foto: Zaplo)

7. Se agradecido

La ambición es un deseo que te anima a ser competitivos y a luchar por eso que quieres, pero también es importante ser agradecido por lo que tienes. Dejar de sufrir por lo que no puedes lograr y apreciar lo que has conseguido es parte de la madurez que te da tener 30 años.

Al llegar al tercer escalón dejas de sufrir por lo que no puedes lograr y aprecias lo que has conseguido. Esto es así en lo profesional, pero también en las relaciones. No intentes cambiar a los demás y atesora todo lo que te aportan.

