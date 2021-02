Hacer ejercicio al despertar te aporta beneficios que debes aprovechar

De acuerdo a una investigación elaborada en la Universidad de Brigham Young, hacer ejercicio físico durante 45 minutos a primera hora de la mañana, poco después de levantarnos de la cama, reduce la "motivación" hacia la comida a lo largo de todo el día, es por eso que te mostraremos 7 ejercicios para hacer al despertar.

Hacer ejercicio al despertar trae beneficios a parte de la quema calórica y el gasto de energía, ya que de acuerdo al estudio antes citado, practicar ejercicio a primera hora del día también modula cómo responde nuestro cerebro ante la comida, lo que puede ayudarte a mantener una vida saludable y a no comer de más.

7 ejercicios para hacer al despertar

No hace falta que salgas al parque o que vayas al gimnasio para poder entrenar tu cuerpo y aprovechar las ventajas que tiene el entrenar a primera hora del día, a continuación te dejamos 7 ejercicios para hacer al despertar y que puedes hacer perfectamente en tu casa.

1. Salto de patinador

Agáchate y echa el cuerpo hacia delante. Muévete hacia la derecha y apoya el peso en la pierna de ese lado mientras la izquierda queda doblada por detrás. Luego, muévete hacia la izquierda.

2. Dips de tríceps

Necesitarás una silla o colocarte sentado en el borde de la cama, con las manos apoyadas a ambos lados del cuerpo con los dedos hacia delante. Desliza el glúteo hacia delante, apoyándote solo sobre las manos y los pies, y dobla los codos. Empuja la silla o la cama hacia abajo para volver a subir.

3. Extensión abdominal

Ponte boca abajo en el suelo y coloca tus manos detrás de la cabeza. Contrae tus lumbares, activa tus glúteos y levante ligeramente el tronco del suelo. Es importante que no subas demasiado para no hacerte daño, intenta no mover las piernas ni los pies.

4. Rodillas arriba

Puedes hacer este ejercicio sin moverte del sitio o saltando de atrás adelante. Mueve también los brazos y levanta las rodillas tanto como puedas, para abrir las caderas y acelerar el corazón.

5. Sentadilla con patada

Ejecuta una sentadilla tratando de que las rodillas estén alineadas con los pies y no se muevan hacia los lados. Cuando vuelvas a elevarte, da una patada al frente, y cambia de pierna cada repetición.

6. Sentadillas

Abre las piernas a las anchuras de tus caderas y dirige las puntas de los pies un poco hacia fuera. Baja todo lo que puedas manteniendo el peso siempre sobre los talones y empuja el suelo con los pies para volver a subir.

7. Lagartijas

Coloca las manos en el suelo con los brazos estirados y las rodillas flexionadas. Muévete hasta la posición de flexión baja. Regresa a la posición de inicio y repite.

Para realizar este entrenamiento a primera hora de la mañana. Haz cada ejercicio en turnos de 30 segundos sin descansar entre ellos. Una vez que hayas acabado los 8, descansa un minuto y repitelos para hacer 3 rondas.

(Con información de: Men´s Health y Trendencias)