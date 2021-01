7 dudas frecuentes sobre el síndrome de ovario poliquístico

El síndrome de ovario poliquístico es muy común, pero pocas mujeres conocen realmente lo que es y cómo se puede controlar

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es un trastorno hormonal frecuente en las mujeres en edad reproductiva, sin embargo, existen muchas dudas al respecto, como los síntomas que produce o las formas de tratarlo.

Por ello, preparamos para ti una lista con la respuesta a algunas de las preguntas más comunes, que te ayudarán a comprender mejor el síndrome de ovario poliquístico y sus consecuencias.

Lo primero que debes entender es que los ovarios son dos glándulas femeninas en las que se forman los óvulos y que producen las hormonas estrógeno y progesterona. Al igual que cualquier parte del cuerpo, pueden sufrir alteraciones y una de las más comunes es el ovario poliquístico. Esto es todo lo que debes saber al respecto.

Dudas acerca del ovario poliquístico

El síndrome de ovario poliquístico es común, se produce por el desequilibrio de las hormonas sexuales y compromete la fertilidad femenina. Entender exactamente por qué ocurre, sus síntomas y, sobre todo, su diagnóstico y tratamiento, es algo que toda mujer debe tener en cuenta. Toma nota de lo siguiente:

1. ¿Qué es el ovario poliquístico?

De acuerdo con información de Mayo Clinic, el ovario poliquístico se trata de la formación de varias acumulaciones pequeñas de líquido llamadas folículos o quistes, lo que causa que no se puedan liberar los óvulos de forma regular. Por lo general, también se presenta un engrosamiento de la pared externa del ovario.

Todo esto ocurre porque hay niveles excesivos de hormona masculina andrógeno y menos de las hormonas femeninas estrógeno y progesterona.

2. ¿Cuáles son los síntomas?

La Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU., explica que el síndrome de ovario poliquístico puede causar muchos problemas como resultado del aumento en las hormonas andrógenos, como:

-Menstruación irregular

-Sangrado anormal

-Infertilidad

-Problemas de la piel como acné y aumento de vello

-Pérdida excesiva de cabello

-Engrosamiento de la voz

-Cambios en el tamaño de los pechos

En algunos casos, el ovario poliquístico no manifiesta síntomas en sus etapas iniciales y tampoco es común que se presenten todas las molestias en una misma paciente.

3. ¿Cuáles son las causas?

Se desconoce la causa exacta del síndrome de ovario poliquístico, pero se sabe que entre los factores que pueden contribuir a su desarrollo está el exceso de insulina en el cuerpo, que favorece el aumento de la producción de andrógeno y las dificultades en la ovulación.

También la producción de sustancias por parte de los glóbulos blancos que generan un efecto conocido como "poca inflamación", el cual estimula los ovarios para que produzcan andrógenos.

El factor hereditario también está vinculado, así como una dieta alta en grasas. La obesidad puede hacer que los síntomas sean más intensos.

4. ¿Cómo confirmar el diagnóstico?

El primer paso para sospechar que se tiene síndrome de ovario poliquístico es reconocer al menos dos de los síntomas mencionados anteriormente, aunque lo ideal es acudir con el ginecólogo para que haga los estudios que confirmen el diagnóstico, como el ultrasonido endovaginal y el perfil sanguíneo ginecológico.

5. ¿Puede causar complicaciones?

Los desequilibrios en la actividad de las hormonas sexuales pueden interferir de forma directa en los procesos metabólicos, lo que puede generar trastornos de salud como presión alta, obesidad, diabetes y triglicéridos altos.

También puede contribuir al desarrollo de enfermedades como apnea del sueño, diabetes tipo 2, depresión, ansiedad e incluso, cáncer de endometrio.

6. ¿No podré tener hijos?

El síndrome de ovario poliquístico ocasiona infertilidad en muchos casos debido a los problemas para tener una ovulación normal o impredecible.

No obstante, esto no significa que no se puedan tener hijos si se padece este trastorno, pues simplemente hay menos oportunidades para quedar embarazada. Con un tratamiento oportuno y adecuado, se puede promover la ovulación y lograr el embarazo.

7. ¿Es necesario quitar los quistes?

El tratamiento dependerá en gran medida de qué tan grave es el problema, pero en la mayoría de los casos no se necesita una cirugía para extraer los quistes de los ovarios.

Aunque las imágenes del ultrasonido pueden ser algo alarmantes, lo cierto es que no suelen representar un peligro grave, por lo que suele bastar el uso de medicamentos y cambios en el estilo de vida.

Ya los sabes , conocer todo acerca del síndrome de ovario poliquístico es clave para detectarlo oportunamente y evitar sus complicaciones.

(Con información de Mayo Clinic, MedlinePlus y Mejor con Salud)