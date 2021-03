7 cosas que no sabías sobre la ovulación

Se cree que la ovulación ocurre siempre a mitad del ciclo, pero en algunos casos no ocurre así, especialmente cuando la menstruación es irregular

La ovulación es el proceso por el cual el ovario libera un óvulo maduro que permite ya sea el embarazo o la menstruación. Aunque ocurre en todas las mujeres en edad fértil existen algunas cosas que no se conocen al respecto pero que te explicaremos a continuación.

Expertos de Mayo Clinic señalan que comprender la ovulación puede mejorar las posibilidades de concebir o, por el contrario, de prevenir un embarazo no deseado.

Cuando el óvulo se desprende del ovario, es decir, cuando ocurre la ovulación, es un momento crucial en la reproducción humana. Por ello, a continuación, te diremos algunas curiosidades al respecto que te ayudarán a entender mejor este proceso natural de tu cuerpo. Toma nota.

Cosas que no sabías sobre la ovulación

Uno de los principales objetivos del ciclo menstrual de la mujer es que un folículo libere un óvulo para que se fusione con un espermatozoide en la trompa de Falopio y que ocurra el embarazo. Pero en este proceso hay muchos misterios que tal vez no conocías, como:

1. No siempre ocurre a mitad del ciclo

Una de las primeras cosas que nos explican acerca de la ovulación es que ocurre siempre a mitad del ciclo, calculando desde el primer día en que empieza el sangrado menstrual, lo que indicaría que ocurre el día 14. Sin embargo, esto no siempre es así.

(Foto: Pexels)

TAMBIÉN LEE: 5 razones por las que sufres cólicos sin menstruación

La ovulación puede ocurrir antes o después, especialmente porque pocas mujeres tienen un ciclo perfecto de 28 días. Lo normal es que ocurra entre el día 10 y el 19.

2. Hay síntomas que lo alertan

Cuando el ciclo menstrual es irregular puede ser complicado saber exactamente cuándo comienza la ovulación, por lo que más allá del calendario, se recomienda estar atenta a señales en el cuerpo como una mayor cantidad de secreciones vaginales transparentes, húmedas y grumosas.

También hay un cambio en la temperatura corporal basal, pues aumenta levemente durante la ovulación.

(Foto: Pexels)

3. En algunas mujeres causa dolor

El momento exacto en que el óvulo se libera del ovario puede pasar desapercibido para la mayoría de las mujeres, pero en algunas, puede causar un ligero dolor o molestia dentro del aparato reproductor, específicamente en una zona de los costados del abdomen bajo.

Esto se conoce como dolor de ovarios y aunque sí podría indicar que comienza la ovulación, no es la señal más confiable. Lo mejor es observar los cambios en el flujo vaginal.

4. Los ovarios no se turnan cada mes

Uno de los mitos más comunes sobre la ovulación es que cada mes un óvulo sale de un ovario distinto, es decir, que si el mes pasado salió del ovario derecho, el siguiente tendría que salir del izquierdo.

(Foto: Freepik)

Lo cierto es que puede ocurrir en cualquiera de los dos y no hay ningún problema con ello, no tiene que haber un orden preciso.

5. Menstruar no significa que hubo ovulación

También se piensa que cuando ocurre la menstruación es porque previamente se produjo la ovulación, sin embargo, no siempre es así.

En algunos casos, puede ocurrir que el óvulo no llegue a salir del folículo, pero sí que se liberen hormonas para que se produzca la menstruación. En esta situación, puede haber incluso riesgo de desarrollar múltiples quistes.

(Foto: Pexels)

6. Los quistes son su peor enemigo

Cuando un folículo crece y madura dentro del ovario, pero no se libera ningún óvulo, se produce lo que se conoce como quiste folicular. Son quistes benignos y lo normal es que se reabsorban, pero a veces no lo hacen y se forman entonces ovarios multiquísticos.

Como consecuencia, las ovulaciones no ocurren con regularidad y, por lo tanto, la menstruación no ocurre cuando debería. Sin embargo, no hay infertilidad.

(Foto: Freepik)

No se debe confundir con el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), que es una enfermedad que tiene otras complicaciones, causa ovulaciones irregulares e incluso, puede hacer que no baje la regla en mucho tiempo. Generalmente se acompaña de obesidad y resistencia a la insulina.

7. Obesidad y estrés dificultan el proceso

La ovulación puede alterarse por muchos factores, pero uno de los más importantes es la obesidad. El exceso de peso provoca cambios hormonales que afectan la calidad del óvulo y dificultan el embarazo.

Por su parte, la ansiedad y el estrés también afectan las hormonas, causando un desequilibrio. Cualquier circunstancia que altere el complejo proceso que causa la ovulación puede hacer que no ocurra.

¿Conocías todos estos datos acerca de la ovulación?

SIGUE LEYENDO: Los 5 problemas más frecuentes que se pueden desarrollar en la vulva

(Con información de Mayo Clinic y Natalben)