7 cosas que debes eliminar de tu vida para iniciar Año Nuevo

El fin de año ya está aquí y para recibir el año nuevo con la mejor energía y la mejor actitud, hay algunas cosas que definitivamente debes eliminar de tu vida antes de iniciar el Año Nuevo 2020.

Lo que debes eliminar antes de iniciar el Año Nuevo

Recibir el Año Nuevo es la oportunidad perfecta para cerrar ciclos o deshacernos de los hábitos que nos hacen daño, por ello, te damos una lista de lo que debes eliminar de tu vida antes de iniciar un nuevo año para empezar de la mejor forma esta nueva etapa:

1. Dile no al perfeccionismo

No te obsesiones con hacer todo sin errores, mejor empieza el año con una mente abierta y deja que las situaciones te sorprendan. Equivocarse no está mal, al contrario, puede ser una excelente forma de aprender y conocerte más a ti mismo.

2.Deja de acumular

Antes de iniciar el año nuevo, realiza una limpieza profunda en tu casa, en tu espacio en la oficina y en tu cuarto. Deshazte de todas las cosas que ya no usas ni usarás. Así tendrás espacio para objetos nuevos y útiles.

3. Ya no comas a deshoras

Tu tiempo para comer es muy valioso y respetarlo es respetarte a ti y a tu cuerpo, así que procura comer siempre a la misma hora y sin interrupciones ni viendo el celular.

4. Deja atrás los pretextos

"Mañana lo hago", "el lunes empiezo", son algunas frases que a quienes nos encanta procrastinar decimos todo el tiempo, pero si en 2020 te propones empezar a actuar, verás cómo vives con más tranquilidad y sin tener miles de pendientes encima.

5. Deja de posponer la alarma

Los 5 minutos más que terminan siendo 10 o 20 son lo peor que puedes hacer. El tiempo es muy valioso y aprovechar el día al máximo te ayudará a terminar con los pendientes más rápido. Además, puedes aprovechar levantarte temprano para hacer ejercicio o prepararte un desayuno nutritivo que te llene de energía.

6. No te aferres al pasado

Permitir que el pasado destroce tu presente es un grave error. No olvides que lo mal que pudo haber salido en tu pasado te hizo más sabio y más fuerte, así que toma lo mejor y perdónate a ti mismo. El pasado te hace aprender el valor de las cosas para ser más feliz.

7. Deja de fingir que todo está bien si no lo está

Eres un ser humano, por lo tanto eres vulnerable y cometes errores, así que no sientas vergüenza cuando no estés pasando por el mejor momento. Si eres consciente de que algo no anda bien en ti, podrás cambiarlo. Habla con alguien de confianza y déjate ayudar, no hay nada malo en romperse ante algunas situaciones.

¡Feliz 2020!

