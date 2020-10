7 beneficios que correr aporta al cerebro

Correr también tiene diversos beneficios para la salud física y emocional

FERNANDO GUEVARA 21/10/2020

21/10/2020 12:20 hrs.

¿Cuáles son los beneficios de correr para el cerebro? Salir a correr aporta diversos beneficios para la salud, los cuales van más allá de quemar calorías y la tonificación muscular. De acuerdo con un artículo publicado en Research Digest, correr durante 60 minutos podría alargar 7 horas nuestra expectativa de vida y desencadenar cambios muy positivos a nivel cerebral que benefician nuestro rendimiento cognitivo, es por eso que hoy te diremos los 7 beneficios que aporta al cerebro correr.

7 beneficios de correr para el cerebro

1.Una expectativa de vida más alta

De acuerdo a un estudio elaborado por Sciencedirect referente a enfermedades cardiovasculares, los corredores viven tres años más que las personas que no practican este deporte, de modo que correr podría prolongar la longevidad más que cualquier otro ejercicio.

2.Una mejor conectividad entre regiones cerebrales

Un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Arizona incluyó escaneos de los cerebros de corredores jóvenes especialistas en competición de distancia mientras descansaban con los ojos abiertos durante seis minutos. Como resultado, se encontró que los corredores mostraron una conectividad neuronal elevada entre el lóbulo parietal y otras regiones cerebrales involucradas en la memoria y el autocontrol. Para los investigadores, esto podría deberse a la demanda cognitiva que supone para ellos correr como deporte.

3.Un desempeño cognitivo más alto

Los aceleramientos intensos parecen incrementar la función ejecutiva del cerebro, según un estudio publicado en Preventive Medicine Reports donde investigadores pidieron a jóvenes voluntarios (con un promedio de 12 años) completar numerosos circuitos de aceleramientos de 10 segundos durante diez minutos y realizar algunas pruebas de desempeño cognitivo. Los participantes mostraron un mejor rendimiento justo después de completar los aceleramientos y también 45 minutos después de ello.

4.Una mejor flexibilidad cognitiva

Correr tres veces a la semana durante siete semanas podría mejorar la flexibilidad cognitiva , según un estudio publicado por The Journal of Strength and Conditioning Research donde un grupo de jóvenes marines corrió primero 45 minutos por sesión y luego 90 minutos al final del programa. El plan fue complementado a manera de intervalos por sesión (corridas veloces de entre 200 y mil metros variadas con periodos de descanso).

6.Niveles de satisfacción general más altos

Un reporte publicado en Cerebral Cortex sugiere que la euforia que experimentan corredores después de haber completado un circuito podría generar cambios bioquímicos en el cerebro que aumentan, entre otras cosas, los niveles de satisfacción general al producir una sensación de placer natural similar a la que experimentan los consumidores de cannabis.

5.Menos estrés y más calma

Otro de los beneficios de correr, es que también puede tener un efecto analgésico que ayuda a las personas a liberar el estrés y disminuir los niveles de ansiedad y preocupación. Según lo explica un estudio publicado en Experimental Brain Research.

7.Una mayor facilidad para aprender

Una publicación hecha por Neurobiology of Learning and Memory sugiere que los aceleramientos intensos podrían incrementar nuestra habilidad para aprender. Esta conclusión se basa en el análisis comparativo de un grupo de participantes que demostraron ser capaces de aprender palabras nuevas un 20 por ciento más rápido después de realizar aceleramientos y también una mejor memoria retentiva una semana más tarde.

(Con información de: psyciencia)