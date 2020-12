Pocas mujeres conocen las ventajas de la menopausia, pues generalmente nos hablan de esta etapa de la vida como algo negativo

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 16/12/2020

16/12/2020 11:53 hrs.

Al pensar en la menopausia o climaterio, generalmente creemos que se trata de algo negativo debido a los cambios físicos que produce, no obstante, esta etapa en la vida de la mujer no es tan mala como nos han dicho, en realidad hay 5 ventajas de la menopausia de las que nadie te habló.

De acuerdo con Mayo Clinic, la menopausia es el momento que marca el final de los ciclos menstruales. Se produce entre los 40 y 50 años, aunque también puede ocurrir después de los 51.

(Foto: tomada de la web)

Es un proceso biológico natural que se caracteriza por la ausencia total de la menstruación y al inicio, produce síntomas físicos como bochornos o sofocos, cambios emocionales, problemas para dormir o poca energía. Pero no todo es malo, hay al menos 5 ventajas de la menopausia que debes conocer.

Ventajas de la menopausia

Se considera que una mujer llega a la menopausia cuando deja de tener periodos menstruales por un año, además de que puede manifestar algunas de las molestias que mencionamos.

(Foto: tomada de la web)

Pero, aunque parezca que es un cambio muy fuerte y que causa muchos problemas, la realidad es que puede tener algunas ventajas, como:

1. Adiós toallas, tampones y copas

La menopausia marca el fin de los ciclos menstruales, por lo que no tendrás que volver a preocuparte por el sangrado abundante, los cólicos ni las manchas en la ropa. Además, te ahorrarás mucho dinero al no gastar más en la protección femenina ni en los analgésicos para aliviar las molestias.

Sin duda, es algo liberador y un problema menos de lo que preocuparse.

(Foto: Pexels)

TAMBIÉN LEE: 5 hábitos que evitan los pechos caídos de manera natural

2. No más síndrome premenstrual

Si sufriste por mucho tiempo con el síndrome premenstrual, la menopausia te dejará al fin vivir sin las características molestias de esta fase del ciclo menstrual, como cólicos, hinchazón, incomodidad, mal humor, dolor de cabeza y de senos, antojos, náuseas, etcétera.

Algunas estadísticas señalan que hasta el 85% de las mujeres en etapa fértil padecen del síndrome premenstrual y si tú eras una de ellas, te sentirás mucho mejor durante la menopausia, pues no habrá más hormonas locas complicándote la vida.

(Foto: tomada de la web)

3. No hay riesgo de embarazo

Es cierto que la menopausia puede tener algunos efectos en la vida íntima de la mujer, como resequedad vaginal o poco deseo sexual, pero si sigues el tratamiento necesario para superar las molestias, podrás disfrutar del sexo como nunca, pues ya no habrá más preocupaciones por un embarazo.

Expertos de la Facultad de Medicina de Nueva York señalan que esta es una de las ventajas de la menopausia más citadas por las mujeres, además de que ya no tienen que estar preocupadas por los anticonceptivos hormonales y sus efectos.

(Foto: Actilife)

4. Puedes experimentar más en el sexo

Muchas mujeres se preocupan por que la menopausia pueda significar el fin de su vida sexual, sin embargo, no es el caso para nada. En realidad, es el momento para sentirse más liberada sexualmente, estar más cómoda y consciente de las necesidades.

Los años de experiencia te permiten saber exactamente lo que sí y lo que no quieres en la intimidad, además de que ya no estarás insegura por mostrarte tal como eres y hacer nuevas cosas en la cama. Solo recuerda, aplica cantidades suficientes de lubricante y si no tienes una pareja estable, usa condones, pues el riesgo de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) sigue latente.

(Foto: tomada de la web)

5. Es la mejor etapa para mejorar la salud

Para muchas mujeres, el momento de la menopausia representa estar en una etapa de estabilidad financiera y de tener más tiempo para cuidarse a sí mismas, pues los hijos ya crecieron o ya no viven en casa, por lo que pueden dedicarse a cuidarse y a desarrollar actividades placenteras.

Así que aprovéchalo y comienza a llevar una vida más relajada y saludable en la menopausia, hazte chequeos anuales, empieza a hacer más actividad física, inscríbete a esa clase que siempre habías deseado y sal con tu grupo de amigas, incluso pueden irse de viaje sin tantas preocupaciones.

(Foto: tomada de la web)

¿Lo ves? Las ventajas de la menopausia son maravillosas, así que olvídate de lo malo que te han dicho sobre esta etapa y disfrútala al máximo. Si te causa molestias importantes, recuerda que el médico puede ayudarte a sobrellevarlo mejor, no dudes en pedir asesoría.

SIGUE LEYENDO: 5 cosas que jamás deberías ocultarle a tu ginecólogo

(Con información de Mayo Clinic, Intimina, EFE Salud y Ok diario)