5 trucos para limpiar bien tus zapatos al volver de la calle

Saber limpiar bien los zapatos no solo te da una buena imagen, también te protege de virus y bacterias que dañan tu salud

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 02/07/2020

02/07/2020 11:50 hrs.

Dicen que el calzado que usa una persona revela mucho de su personalidad y por ello, aprender a limpiar bien los zapatos es fundamental. Además, durante la actual pandemia por el coronavirus (covid-19) la higiene es aún más importante, especialmente porque un estudio realizado en Wuhan concluyó que las suelas de los trabajadores también podían contaminarse del virus.

Pero, ¿cuál es la forma correcta de limpiar los zapatos? Existen algunos trucos sencillos que puedes hacer en casa y que permiten lucir un calzado impecable, al mismo tiempo quedarán libres de patógenos que pongan en riesgo la salud.

Sin importar el tipo de calzado que uses, estas recomendaciones te serán útiles no solo en esta pandemia, sino en todo momento. Toma nota.

Trucos para limpiar los zapatos

Llevar zapatos que no están suficientemente limpios o lustrosos da una mala imagen y lo peor, es que nos pone en riesgo de contagiarnos de enfermedades tan graves como el covid-19 pero no te preocupes, solo debes seguir los siguientes pasos para mantenerlos impecables al volver de la calle:

1. Quítatelos con mucho cuidado

Es ideal que al llegar de la calle y quitarte los zapatos lo hagas con mucho cuidado, procurando no tocar gran parte del calzado, mucho menos las suelas. Incluso Times of India recomienda usar guantes desechables para que las manos no entren en contacto con el zapato. Otra medida preventiva es lavarse los pies antes y después de usarlos para salir.

2. Lava las suelas

Una vez que te los quitaste con mucho cuidado es fundamental que laves las suelas, porque es la parte que entra en mayor contacto con toda la suciedad que hay en la calle. ¿Cómo hacerlo? Usa un paño húmedo o una toallita desinfectante y procura usar guantes. Lava tus manos inmediatamente después de limpiar las suelas.

El spray desinfectante es otra opción, ya que solo debes rociar el producto sobre las suelas y dejarlo secar unos minutos.

TAMBIÉN LEE: 7 trucos para eliminar el mal olor de los zapatos

3. Limpia por fuera

Para limpiar bien tus zapatos debes tomar en cuenta el material del que están hechos, pues de ello dependerá la técnica con que los vas a lavar. Si son de piel, debes hacer la limpieza con un cepillo de cerdas típico y luego hay que aplicar un betún o crema hidratante para que adquiera un aspecto lustroso. Déjalo secar y vuelve a cepillar.

En caso de que uses zapatos de charol y al regresar a casa notes que hay algunas rayas, ten calma, es muy sencillo eliminarlas. Primero limpia el calzado con un trapo húmedo y déjalo secar. Luego, con un trapo seco aplica vaselina o un poquito de aceite de oliva y usa otro trapo, preferentemente de algodón para frotar y sacarles brillo.

Si se trata de tenis blancos, lo ideal es usar sal para devolverles el aspecto brillante e impecable que tenían cuando estaban nuevos. Primero, debes usar un cepillo para limpiar las manchas y luego aplicar sal en ellas. Deja reposar durante una hora y luego enjuaga el calzado con agua fría. Los cordones o agujetas y las plantillas debes lavarlos por separado.

4. ¿Y si hay mal olor?

Ya que tus zapatos están impecables por fuera, hay que poner mucha atención a los aromas, pues hay veces en que por más que se lavan no se elimina el aroma. Lo mejor en estos casos es echar un poco de bicarbonato de sodio dentro del zapato, pues este polvo es un antimicrobiano natural que eliminará cualquier olor desagradable.

Solo asegúrate de que el bicarbonato profundice en todo el zapato y deja reposar toda la noche.

5. Sepáralos

Además de aprender los trucos para limpiar bien los zapatos, es ideal que adoptes la costumbre de quitarte los zapatos apenas atravieses la puerta de la casa o bien, un artículo publicado en El Confidencial sugiere que puedes separar tus zapatos en dos categorías: los que son para salir a la calle y los que solo se usan dentro de la casa.

Ya lo sabes, llevar unos zapatos limpios no solo te da una buena imagen, también te mantiene a salvo de enfermedades, así que tómate el tiempo necesario para mantenerlos impecables.

SIGUE LEYENDO: 5 señales de que tu gel antibacterial para manos ya no es efectivo