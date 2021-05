5 trucos para hacer que la barba crezca más rápido y más estética

Tener una barba abundante y bien cuidada es el sueño de muchos hombres , sin embargo, no siempre es posible pues, aunque se deje crecer el vello facial durante varios días, suele verse sin forma o hasta incompleta. Si es tu caso, checa estos trucos para hacer que la barba crezca más rápido y se vea más estética.

Hacer que la barba crezca más rápido requiere no solo de cuidados especiales del vello facial, también un cambio en los hábitos diarios

No hay una forma de obligar al pelo a crecer en zonas donde no lo hay, pero sí hay algunas opciones que, con constancia, mejoran notoriamente el aspecto de la barba.

(Foto: Pixabay)

¿Cómo hacer que la barba crezca más rápido?

Conoce los trucos que te permitirán lucir una barba más poblada, saludable y brillante sin tener que gastar una fortuna.

1. Cuida tu piel

Pocos hombres saben que la barba puede no verse como lo desean porque no empiezan por cuidarse la piel.

Una piel saludable es la base de una barba impecable, por ello, es fundamental que parte de tu rutina sea lavar tu rostro dos veces al día, exfoliar al menos cada 15 días y asegurarte de aplicar a diario crema humectante.

(Foto: Pixabay)

Esto estimula la circulación, exfolia la piel y remueve células muertas, lo que evita que los pelos se entierren y que la barba no crezca bien.

2. Haz ejercicio

Moverte todos los días y ejercitar tus músculos no solo te ayuda a mantener tu figura, también puede ser ideal para tener una barba más gruesa y abundante.

(Foto: El Español)

Esto se debe a que ejercicios de cardio como caminar rápido, correr, andar en bicicleta y bailar aumentan el nivel de testosterona, lo que promueve la salud de los folículos capilares y ayuda a que la barba crezca más y mejor.

3. Relájate

El estrés es el peor enemigo para hacer que la barba crezca más rápido, pues favorece que salgan más canas y acelera la pérdida de pelo, lo que evita que tengas una barba espectacular.

La razón es que el estrés hace que los vasos sanguíneos se contraigan, lo que dificulta que los nutrientes en la sangre lleguen a los folículos capilares, impidiendo el crecimiento del vello facial.

4. Duerme bien y cuida tu dieta

Descansar al menos 7 horas es esencial para que todas las funciones del cuerpo estén saludables, incluyendo el crecimiento de la barba.

(Foto: Pixabay)

Al dormir, tu cuerpo recupera testosterona, se reduce el estrés y como consecuencia, el pelo crece de manera adecuada. Por su parte, cuando duermes 5 horas o menos, se reduce la producción de testosterona hasta en un 15%, lo que puede hacer que tengas áreas irregulares en toda la barba.

Lo que comes también es fundamental, pues si consumes suficientes nutrientes de las frutas, verduras, leguminosas, carnes y cereales integrales, puedes tener una mejor piel y barba. El pelo sobrevive a base de proteínas, así que consumirlas te ayudará a tener una barba abundante.

(Foto: Pixabay)

5. Usa productos especiales

Obviamente debes dejar de afeitarte y adoptar ciertos cuidados con la barba, como usar un cepillo específico para eliminar los nudos, aplicar suavizante durante la ducha y usar aceite para barba, ya que evita las escamas en la piel y ayuda a tener una barba hidratada desde la primera fase de crecimiento.

Aunque te dejes crecer la barba, debes recortar de vez en cuando para evitar las puntas abiertas y que no se vea maltratada. Así crecerá más, se verá saludable y con forma.

(Foto: Pixabay)

Ahora que ya sabes cómo hacer que la barba crezca más rápido y más estética, no tienes pretextos para lucir el vello facial que siempre has deseado, solo recuerda ser constante y tener paciencia, pues no verás cambios de la noche a la mañana.

(Con información de GQ y El Español)