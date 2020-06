Para dormir bien cuando te encuentras nervioso es recomendable practicar una "higiene de sueño"... ¿Sabes lo que es?

25/06/2020 11:38 hrs.

No es ningún secreto que dormir bien nos ayuda a tener una mejor salud. Un mal descanso afecta nuestro desempeño en todas las actividades que realizamos en el día, por lo que dormir bien es tan útil como necesario. Sin embargo, el estrés, la ansiedad o el nerviosismo por algo que nos haya pasado en el día a veces no nos dejan reposar como deberíamos. ¿Es posible dormir bien cuando te encuentras nervioso o con ansiedad? Hay acciones que pueden ayudar a que lo logres.

"Una persona adulta requiere al menos siete horas seguidas de sueño para levantarse renovado y con el cerebro recargado para desarrollar sus actividades diarias de forma normal. Los minutos que día tras día no son aprovechados durante el sueño se suman y con el tiempo cobran una factura imposible de resarcir. Esta factura puede cobrar hasta 10 años de vida", destacó el presidente de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, doctor Alejandro Jiménez-Genchi.

Aquí te dejamos 5 trucos para dormir bien cuando estás nervioso.

5 trucos para dormir bien cuando estás nervioso

Tal es la importancia de dormir que los especialistas señalan que una persona puede ponerse en huelga de hambre o agua hasta morir, pero nadie puede negarse a dormir porque en unas horas el cerebro les obligará a hacerlo, aunque se encuentren en una situación peligrosa.

En palabras del doctor, neumólogo y especialista en trastornos del sueño, Ricardo Bello, mientras menos horas de sueño tengamos, mayor es el riesgo de accidente al que estamos expuestos:

6 horas de sueño = 1.3 riesgo de accidente

5 horas = 1.9 riesgo de accidente

4 horas =2.9 riesgo de accidente

menos de 4 horas =15.1 riesgo de accidente

La National Sleep Foundation señala que llega un momento en el que para las personas es difícil saber si tienen problemas para dormir porque están ansiosas o si están ansiosas porque no pueden dormir.

"Es una calle de doble sentido: el estrés y la ansiedad pueden causar problemas para dormir o empeorar los existentes. Pero la falta de sueño también puede causar un trastorno de ansiedad", indica esta fundación

Pero para dormir bien cuando te encuentras nervioso es recomendable practicar una "higiene de sueño". ¿Qué es esto? La American Academy of Sleep Medicine define la "higiene de sueño" como "una serie de hábitos de sueño saludables que pueden mejorar la capacidad de conciliar el sueño y permanecer dormido".

Por su parte, la Escuela de Medicina de Harvard indica que el sueño generalmente mejora cuando se trata un trastorno de ansiedad y menciona algunos pasos a seguir:

+ Evitar la cafeína encontrada en el café, algunos tés, chocolates y refrescos, pues ésta puede tardar hasta ocho horas en desaparecer. Si tienes ataques de pánico, es probable que debas evitar la cafeína en su totalidad.

+ Acostarse y despertarse a la misma hora todos los días, incluso en los fines de semana

+ Si la persona no se puede dormir 20 minutos después de acostarse o si se despierta después de dicho tiempo y no se puede volver a dormir, esta institución educativa recomienda que el afectado o la afectada salgan de la cama y realicen algo relajante hasta que tengan sueño.

+ Escuchar música, leer (tendría que ser libro físico debido a que la luz de las pantallas afecta el ciclo de sueño) o relajarse con una respiración profunda o un baño caliente antes de ir a la cama puede ayudar a conciliar el sueño

En entrevista con SuMédico, el doctor Agustín Osorio da estos 5 tips para descansar mejor:

+ No cenar e inmediatamente irse a dormir. Darse un tiempo para hacer un poco de digestión y después ir a dormir

+ No ver el celular, la tablet o la televisión antes de dormir. Eso también trastorna los sentidos y el ciclo de sueño

+ Tener una habitación lo más templada posible y oscura, a fin de inducir más fácilmente el sueño. Evitar los relojes de pantalla grande con números rojos o intermitentes

+ No usar la cama para lo que no está hecha. La cama solo se utiliza para dormir y para tener relaciones sexuales. No se debería usar ni para leer ni para discutir ni para cualquier otra cosa