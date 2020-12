5 tips para organizar tu casa en fin de año y sus beneficios

Organizar tu casa en fin de año no solo te ayuda a tener más espacio, se ha comprobado que tiene muchos beneficios a la salud mental

SUSANA CARRASCO 29/12/2020

29/12/2020 12:49 hrs.

Debido a la pandemia, muchos pasamos gran parte del 2020 en casa trabajando o estudiando, por lo que mantener un espacio limpio y ordenado se volvió más importante que nunca. Si quieres empezar 2021 de la mejor forma, sigue estos 5 tips para organizar tu casa en fin de año.

Es importante dedicar unos días a ordenar el hogar, pues solo así podremos disfrutar de este espacio con aires renovados, además de que se ha comprobado que tener una casa limpia tiene muchos beneficios para la salud mental.

Si no sabes por donde comenzar o simplemente ver todo el trabajo que tienes que hacer te causa conflicto, no te preocupes, a continuación, te decimos cómo hacerlo de manera sencilla y sin tanto esfuerzo. Toma nota.

¿Cómo organizar la casa en fin de año?

Organizar tu casa en fin de año es más que liberar espacio físico, se trata también de lograr salud mental, pues la desorganización provoca estrés y afecta a la concentración. Según un estudio de la Universidad de Princeton retomado por El País, el desorden nos entorpece al intentar concentrarnos en una sola tarea porque afecta el córtex visual.

Además, la publicación especializada Personality and Social Psychology Bulletin revela que las personas que viven en casas desordenadas tienen más probabilidades de sufrir depresión y fatiga.

Seguir al pie de la letra estos consejos de limpieza de fin de año no solo te hará sentir bien por mantener tu espacio ordenado, sino que te da algunos beneficios adicionales en tu salud, como mayor concentración, menos estrés, calidad del sueño y facilidad para encontrar objetos en casa, así que manos a la obra:

1. No intentes ordenar todo en un solo día

Si estás decidida a dejar tu casa impecable, lo mejor es que te lo tomes con calma y que no intentes hacer todo en un solo día. Concéntrate primero en un solo espacio y luego pasa al siguiente hasta que termines el primero por completo.

Cuando intentas hacer demasiado en un solo día, será más probable que te abrumes y no termines de limpiar bien ningún espacio de la casa. Lo mejor es que con calma y durante varios días, organices cada habitación.

2. Deshazte de lo que ya no usas

Este paso es fundamental para lograr una casa limpia y ordenada antes de que termine el año, pues se trata de empezar un nuevo ciclo y para ello, debemos eliminar aquello que ya no necesitamos.

Así que sincérate contigo misma y elige lo que realmente utilizas y quieres conservar. Muchas veces nos quejamos de que ya no tenemos espacio, pero la realidad es que tenemos el espacio abarrotado de cosas innecesarias, así que aprovecha para regalar la ropa, zapatos, accesorios, bolsas y demás cosas que ya no uses más.

Si tienes objetos que no sabes si guardar o tirar, la recomendación es guardarlos en una caja cerrada y ponerle una etiqueta con la fecha. Si en seis meses nunca abriste esa caja, es porque no necesitas nada de lo que está dentro.

3. Empieza por lo más fácil

Al organizar la casa en fin de año es fácil que nos agotemos fácilmente o que pensemos que nunca vamos a terminar, por ello, es fundamental no solo evitar hacer todo en un solo día, sino también comenzar por lo más fácil.

En este caso, lo ideal es ir avanzando por categorías, por ejemplo, comenzar a organizar primero la ropa, luego continuar con los libros y papeles, seguir con los artículos de oficina, el baño, la cocina, las herramientas, los juguetes y finalizar revisando los objetos sentimentales como fotos, cartas y recuerdos de eventos.

Usa pequeñas cajas de almacenaje, canastas y separadores de cajones para poner todo en su lugar.

4. Busca ayuda

No tienes que hacerlo todo tu sola, puedes aprovechar los días de vacaciones para involucrar a todos los que viven en casa y terminar más rápido la limpieza de fin de año. Además de que será más sencillo, puede ser muy divertido, incluso pueden poner sus canciones favoritas para animarse más.

Por otro lado, si eso de la decoración o los detalles lindos no es lo tuyo, seguro que alguien en casa puede tener ese talento oculto, así que intenten nuevas formas para decorar y organizar.

5. Introduce nuevos hábitos

Organizar tu casa en fin de año no solo es cuestión de unos días, pues de nada servirá limpiar si a los pocos días todo vuelve a ser un desastre. La idea es que todos en casa adquieran el compromiso de ajustar sus hábitos diarios para mantener la casa ordenada siempre.

Por ejemplo, pueden tomarse a diario al menos 30 minutos para mantener los espacios que usan con más frecuencia limpios y ordenados, como la cocina y el lugar donde se trabaja o estudia. Un buen comienzo es no dejar los trastes sucios en el fregadero, sino lavarlos inmediatamente después de utilizarlos, así será más fácil mantener el lugar ordenado.

Recuerda que la constancia es la clave para organizar tu casa en fin de año y lograr mantenerla linda por mucho tiempo.

