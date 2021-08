5 tips para apoyar a una persona que vive un momento difícil

¿Has conocido a alguien que pasa por una situación difícil y no sabes qué hacer para tenderle la mano? Estos son 5 consejos que te ayudarán a apoyarlo.

¿Has conocido a alguien que pasa por una situación difícil y no sabes qué hacer para tenderle la mano? El que tú no lo estés sufriendo no significa que no puedas intentar estar para esa persona y por ello, aquí te damos tips para ayudar a alguien que pasa por un mal momento.