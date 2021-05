De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el país de cada 100 habitantes 15 sufren depresión y esta cifra puede aumentar, ya que algunas personas jamás han sido diagnosticadas y viven hasta 15 años sin saber que padecen esta afección.

5 Señales que pueden indicar que sufres de depresión

En los casos más severos, la depresión no solo afecta la vida diaria de quienes lo sufren, también puede crear un sentimiento de que no vale la pena vivir.

Por lo que es importante darle el tratamiento adecuado con un especialista de la salud mental. El primer paso para buscar ayuda es detectar el padecimiento, por lo que es muy importante identificar las señales que pueden indicar que sufres depresión:

1.Continuo dolor de cabeza

De acuerdo a la Clínica Mayo el dolor y la depresión están sumamente relacionados. La depresión puede causar dolor y viceversa.

A veces, el dolor y la depresión generan un círculo vicioso en el que el dolor empeora la sensación de dolor.

Los trastornos depresivos no solo están ligados a dolores de cabeza, también pueden aparecer dolores de espalda, musculares y de articulaciones.

2. Insomnio o mucho sueño durante el día

El Instituto del Sueño señala que el 80 por ciento de los pacientes con depresión tienen problemas para conciliar el sueño.

A pesar de dormirse enseguida, se despiertan a mitad de la noche y les cuesta volver a dormir.

Los problemas de sueño también están relacionados con el estrés y la depresión.

3. Problemas estomacales

Los estados depresivos están muy relacionados con trastornos en la alimentación. Las personas con depresión pueden comer mucho y con ansiedad, o puede que pierdan el apetito. Una alimentación escasa reduce los niveles de energía y el ánimo empeora.

Además, recurrir a la comida para recompensar la tristeza que te ataca puede ser otra señal.

4. Todo el día te sientes desanimado

Todos podemos tener “días malos” en los que nos sentimos tristes, sin demasiado ánimo para realizar nuestras actividades. Pero suele suceder de forma puntual, al día siguiente te levantas de nuevo con energías para seguir con tu rutina.

Pero si después de varios días te sigues sintiendo desanimado, es muy probable que sufras de depresión, por lo que hay que acudir con un especialista.

5. No puedes concentrarte

Si últimamente sientes que no rindes en el trabajo, que te cuesta hacer una actividad de forma continua o tienes despistes “básicos” que antes no tenías, puede que tus emociones te estén avisando que algo no anda bien.

Concentrarse es focalizarse en cualquier tarea, no solo en el trabajo. Las cosas que haces cada día en casa, en la calle, en el trabajo, necesitan que les pongas atención.

Si sientes que esta atención hace días que se tambalea podría indicar que tienes depresión.

La depresión es un problema grave que debe ser tratado y atendido a tiempo, si tienes algún síntoma de depresión acude con un especialista.

(Con información de: Mayo Clinic, UNAM y Saber vivir)