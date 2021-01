5 señales de que le falta oxígeno a tu cerebro

Se pueden presentar síntomas leves (falta de criterio) o graves (estado de coma); la recuperación depende del tiempo que estuvo privado el cerebro del oxígeno.

La hipoxia cerebral se da cuando no llega la suficiente cantidad de oxígeno a nuestro cerebro a pesar de la sangre fluye adecuadamente. De acuerdo con el National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), las células de nuestro cerebro son muy sensibles a la falta de oxígeno y pueden empezar a morir después de cinco minutos de que se interrumpió el suministro.

Se trata de una condición que en palabras de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, puede causar coma, muerte cerebral o convulsiones en caso de durar más tiempo, por lo que es importante identificar los síntomas.

Aquí te decimos cinco señales de falta de oxígeno en el cerebro.

Falta de oxígeno en el cerebro: ¿Cómo saber que tengo este problema?

Primero que nada, es importante que sepas las posibles causas de falta de oxígeno en el cerebro. El Oxford Recovery Center detalla que la asfixia, un paro cardíaco, un traumatismo craneoencefálico, complicaciones de la anestesia general, estrangulamiento, ahogamiento o intoxicación por monóxido de carbono pueden causar condiciones que deriven en hipoxia cerebral.

¿Cómo puedes saber si tienes falta de oxígeno en el cerebro? La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos indica que cuando hay una falta de oxígeno de este tipo se pueden presentar síntomas leves (como falta de criterio) o graves (un estado de coma).

Estas son cinco señales de que existe una falta de oxígeno según el NINDS y la Biblioteca Nacional de Medicina de los EUA:

1) Falta de atención

2) Pérdida de memoria

3) Incapacidad para poder respirar

4) Falta de coordinación

5) Que las pupilas del ojo no respondan a la luz

Como puedes leer, se trata de señales que muchas veces podrían vincularse con otras situaciones o pasarse por alto, por lo que debes estar muy atento y acudir con tu médico de confianza si sientes cualquiera de los síntomas antes mencionados para que el especialista revise y determine la causa del malestar.

¿Se puede recuperar la gente de la falta de oxígeno en el cerebro?

Sí, aunque depende de algunas cuestiones. El NINDS apunta que la recuperación de las personas que tienen falta de oxígeno en el cerebro depende de cuánto tiempo estuvo privado el cerebro del oxígeno y cuánto daño ocurrió en ese periodo. La duración sería clave.

"La mayoría de los que se recuperan en su totalidad solo estuvieron brevemente inconscientes. Mientras más tempo dure la persona en ese estado, mayores serán las posibilidades de que fallezca o presente muerte cerebral", advierte ese instituto.

Recuerda que en palabras del director general de epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, no debes auto recetarte el oxígeno, ya sea por medio de un tanque, una vía de oxígeno directa o un concentrador.

"El oxígeno para el covid debe ser indicado en su momento por un médico tratante, un profesional de la salud. Debe haber una indicación y una supervisión médica para efectos del uso del oxígeno para el covid. Colocarme el oxígeno no es algo que yo deba hacer de manera directa y sin dicha vigilancia, sino que tiene que ir acompañada de otros elementos que hemos comentado", resaltó el especialista.