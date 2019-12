El Nutriólogo analiza los factores involucrados con la alimentación y comprende la fisiología humana.

INGRID SILVA 27/11/2019

27/11/2019 21:01 hrs.

Un Nutriólogo puede ayudarte a saber cómo comer sano. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el segundo trimestre del 2012, en México se contaba con 2.4 nutriólogos por cada 1000 habitantes.

Al respecto, un Nutriólogo es el especialista que se encargará no sólo de realizar planes de alimentación, adecuados y personalizados, sino también será capaz de analizar la relación entre el ser humano y sus alimentos.

Por ello, te compartimos 5 secretos de los Nutriólogos para perder peso.

Los secretos para saber cómo comer sano

1. Su desayuno. No salen sin desayunar. Saben que al comenzar el día se requiere de una ingesta adecuada de energía que provenga de alimentos con alta calidad nutricional.

Por ello, descartan alimentos industrializados como cereales de caja azucarados, jugos embotellados o pan dulce embolsado en este tiempo de comida. Lo que sí eligen: clara de huevo, vegetales verdes y té.

2. Siempre llevan. Una botella con agua natural. Le agregan rodajas de frutas o verduras para endulzar naturalmente y evitar azúcar refinado.

3. Saben cómo combinar sus alimentos. Siempre planean sus snacks y utilizan la combinación: proteína+vegetales+semillas. Es decir, buscan colaciones "completas" que incluyan por ejemplo yogur, con fruta y nueces.

4. La cena. Su cena también obedece una fórmula: proteína magra+vegetales y cero azúcares. Nuevamente eligen alimentos de calidad y que no interfieran con uno de sus hábitos principales: dormir de 6 a 8 horas.

5. No "satanizan" los alimentos. Si tienen un antojo, no se privan de ello, pero los consumen de forma consiente: saben que los excesos alteran la relación con sus alimentos. Para ellos no hay alimentos "buenos" ni alimentos "malos.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la nutrición se refiere a los nutrientes que componen los alimentos, y esto implica los procesos que ocurren luego de consumir tus alimentos.

Nutrición y alimentación: los especialistas

En resumen, la Nutrición es la disciplina encargada de la obtención, asimilación y digestión de los nutrientes en el organismo.



Comparado con la nutrición, la alimentación es la elección, preparación y consumo de alimentos, que está influenciada por el entorno, economía, cultura y tradiciones.

¿Nutriólogo, "Coach" o Dietista? No son lo mismo. Mientras un dietista está capacitado para calcular las calorías y un coach para motivar; no tienen conocimiento de anatomía y fisiología humana, fisicoquímica o bioquímica.



Más allá de cómo comer sano... El Nutriólogo está formado para analizar los factores involucrados con la alimentación y entender la fisiología humana para no arriesgar la salud con productos o alimentos milagro, tendencias alimentarias inaccesibles o dietas rígidas.