El enrojecimiento en la cara está asociado con sentir pena y vergüenza

FERNANDO GUEVARA

FERNANDO GUEVARA 18/10/2020

18/10/2020 13:24 hrs.

Seguramente te ha pasado que haces algo o te dicen algo que te apena o te avergüenza y automáticamente te pones rojo y no sabes por qué, es por eso que te explicaremos 5 razones por las qué nos sonrojamos

La explicación del por qué nos sonrojamos sigue siendo uno de las más grandes lagunas en la teoría de la evolución, de acuerdo a Frans de Waals, profesor de la Universidad de Emory en Atlanta, en Estados Unidos, quién se pregunta, ¿por qué entre todos los animales humanos somos los únicos que nos sonrojamos?

También lee: Inmunidad mental, ¿qué es y cómo lograrla?

"Somos los únicos primates que nos sonrojamos cuando se nos atrapa en una situación vergonzosa o en una mentira", dice el experto primatólogo.

5 razones por las qué nos sonrojamos

Existen varias razones de acuerdo a los científicos que nos harían sonrojarnos y aquí te explicamos cuales son:

1.Se asocia con el sentimiento de vergüenza o culpa

El sonrojarnos se asocia con el sentimiento de vergüenza o culpa, también está vinculado con otras emociones relacionadas con la evaluación social y la conciencia de uno mismo, como sorpresa, ira y alegría. En los años 70, el psicoanálisis quiso explicar el rubor como una inhibición del deseo libidinoso.

"Sabemos que el sonrojamiento lo provoca una hiperactividad del sistema simpático que dilata los vasos sanguíneos faciales. Normalmente hay un disparador que es una situación incómoda, pero todavía no se sabe por qué pasa", explica Molins

2.Más atractivos y más dignos de confianza

"Lo único que se me ocurre es que cuando alguien se sonroja transmite a los demás que es consciente del efecto de sus acciones y que le importa ser cooperativo y honesto'', dice Wals.

(Foto: tomada de la web)

3.Es una forma de comunicarnos con los demás

El sonrojarnos tendría la función de transmitir información y sería considerado como algo positivo por parte de los demás. "Tras una transgresión, percibimos como más empático y digno de confianza a alguien que se pone colorado", explica Peter j. De Jong, profesor en psicología experimental de la Universidad de Groninga en Holanda.

4.Como signo de arrepentimiento

"Parece que el sonrojamiento potencia la impresión de que el oponente se arrepiente de su traición, por lo que esta reacción podría ser válida como señal de conductas conciliadoras y de preocupación por los demás", explica de Jong, profesor experto en el tema.

Además explica que varios estudios sustentan que quienes se sonrojan son juzgados de una manera leve que los que no. Recientemente este investigador y sus colegas descubrieron que el rubor no solo afecta la impresión que alguien causa, sino también a las relaciones interpersonales. Con una modificación del juego del dilema del prisionero, demostraron que los participantes confiaban más en los oponentes que se sonrojaban que en los que no lo hacían.

(Foto: tomada de la web)

5.Símbolo de honestidad

"El sonrojo es una característica humana de anunciar nuestra honestidad. Aunque nos moleste mostrar en nosotros mismos que estamos avergonzados o que hemos mentido, sin duda apreciamos esta señal en el resto de la gente, principalmente en parejas o socios potenciales", afirma Frans de Waal.

Ahora que ya conoces las 5 razones por las qué nos sonrojamos, no te caera de sorpresa que te pase bajo estas circunstancias.

Continua leyendo: Las personas que decoran antes de la navidad son más sociables y felices

(Con información de: Intramed)