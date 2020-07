5 razones por las que has dejado de perder peso

Todo tiene que ver: desde lo que haces dentro del gimnasio, como las actividades que realizas fuera de él.

18/07/2020

18/07/2020

Ganar peso depende de lo que comemos y de la actividad física que realizamos para quemar las calorías que acabamos de consumir, pero algunas personas llegan a un punto en el que dejan de perder peso. ¿Cuáles son las razones por las que no puedo bajar de peso? Aquí te dejamos cinco de ellas.

5 razones por las que no puedo bajar de peso

Antes que nada, es importante que sepas porqué algunas personas caen en esta "meseta" de peso.

Mayo Clinic señala que durante las primeras semanas de pérdida de peso, una caída rápida es normal, pero que a medida que perdemos peso, nuestro metabolismo disminuye, lo que hace que quememos menos calorías de las que teníamos en nuestro peso más pesado.

"El metabolismo más lento disminuirá la pérdida de peso, incluso si comes la misma cantidad de calorías que te ayudaron a perder peso. Cuando las calorías que quemas son iguales a las calorías que comes, alcanzas esta meseta", explica la clínica.

¿Por qué no puedo bajar de peso? Estas son 5 razones:

1) No cuidas las porciones: No hay comidas "malas", solo cantidades equivocadas. Sobre este tema, el fisiólogo del ejercicio y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, Jim White, señala que demasiado de algo bueno es solo eso.

"Sí, las nueces son mejores que una dona, pero al agregarlas en exceso podrías pensar que estás comiendo bien y en realidad estar consumiendo demasiadas calorías. Es importante que practiques un buen control de las porciones", explica White.

2) Te estresas más y duermes menos: El dietista nutricionista registrado, Roy Gildersleeve, recomienda que las personas que se preocupan por no poder perder peso y duermen menos de seis horas, en realidad se están afectando ellos mismos.

"Esto se debe a que el estrés y el sueño cambian la función hormonal y aumentan los niveles de cortisol, el cual está relacionado con el exceso de la grasa abdominal y nuestro peso", señala Gildersleeve.

3) No estás reduciendo las calorías que consumes: Mayo Clinic señala que el hecho de no reducir las calorías que consumes puede hacer que comas más.

"Menos de 1.200 calorías por día pueden no ser suficientes para evitar el hambre constante, lo que aumenta el riesgo de comer en exceso", explica esta institución.

4) No has aumentado la intensidad: Hay veces en las que hacer lo mismo ya no funciona. White señala que puedes tener una rutina de ejercicios, pero que quedarte con ella y no trabajar otras regiones del cuerpo o intentar otros ejercicios, pueden evitar que desafíes a tus músculos y que se acostumbren a la carga.

Sube la velocidad a la caminadora, aumenta peso, prueba otros aparatos que no hayas intentado en el gimnasio y si tienes dudas, consulta al personal del gym. El/la que gana eres tú.

5) Te quedas con el gimnasio: Piensa en lo que haces cuando no estás cargando pesas. Mayo Clinic menciona que cualquier actividad física te ayudará a quemar más calorías que solo ir una vez al gym y esperar un tiempo para volver a ir.

