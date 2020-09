5 problemas de salud causados por una ruptura amorosa

Pasar por una ruptura amorosa no es fácil y los expertos advierten que también podría desatar problemas de salud importantes

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 25/09/2020

25/09/2020 11:47 hrs.

Terminar una relación no es fácil, mucho menos cuando duró varios años o todavía tenemos fuertes sentimientos hacia la otra persona. El impacto emocional de una ruptura amorosa puede ser tan grave, que se desarrollan algunos problemas de salud físicos.

El término de una relación causa un desgaste emocional y físico que desata a su vez al menos cinco malestares en el cuerpo y así lo han demostrado diversos estudios científicos.

(Foto: Pexels)

Si estás pasando por una ruptura amorosa dolorosa, lo mejor es que estés atento a los siguientes problemas de salud, pues es muy probable que desarrolles alguno a causa del intenso estrés, la tristeza y la melancolía.

Problemas de salud causados por una ruptura amorosa

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por el Instituto de Investigación de la Medicina del Comportamiento, en la Universidad Estatal de Ohio, las rupturas sentimentales son experiencias un tanto traumáticas, porque nos causan sentimientos muy intensos que pueden derivar en depresión y en el desarrollo de otros efectos físicos como:

1. Insomnio

Uno de los efectos más comunes que podemos experimentar luego de una ruptura amorosa es la repentina falta de sueño, algo que los expertos describen como "insomnio secundario", pues es un efecto causado por un acontecimiento específico de la vida.

(Foto: Pexels)

Si no se trata adecuadamente puede convertirse en un problema grave a largo plazo, por lo que se recomienda acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado.

TAMBIÉN LEE: 3 tipos de soledad que existen y cómo combatirlos

2. Defensas bajas

La psiquiatra Janice Kiecolt-Glaser, explica que las células del sistema inmune o las defensas del cuerpo contienen receptores que reaccionan a muchas hormonas diferentes, incluyendo algunas relacionadas con el estrés, la depresión y otras emociones negativas que acompañan a una ruptura amorosa.

(Foto: Pixabay)

Si las hormonas de estrés se mantienen elevadas durante semanas o incluso meses, se producen inflamaciones y hasta cambios en el intestino, lo que baja las defensas y nos pone en mayor riesgo de patógenos, bacterias y virus peligrosos que causan enfermedades, además de que podemos sentir más intensas las molestias de enfermedades preexistentes, especialmente el dolor físico.

3. Enfermedades del corazón

Un estudio realizado por expertos de la Universidad de Utah llegó a la conclusión de que una ruptura amorosa aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca hasta en un 20%, especialmente de sufrir un infarto.

"En nuestros datos, está claro que la asociación del estrés y la salud del corazón es más fuerte en las mujeres", destacaron los investigadores

4. Aumento de peso

En entrevista con ABC, la psicóloga Susan Heitler, dijo que el dolor es una emoción tan poderosa, que en personas que recién pasaron por un divorcio o separación, puede causar un aumento de peso sustancial, pues en muchos casos, para lidiar con las emociones las personas optan por refugiarse en la comida poco saludable y el alcohol, dejan de hacer ejercicio y si hay niños de por medio, la vida gira en torno a sus cuidados y es más difícil prestar atención al peso.

(Foto: Pexels)

5. Problemas de movilidad

Pocos lo saben, pero una ruptura amorosa también puede causar complicaciones para moverse, así lo demostró una investigación de la Universidad de Chicago, pues se encontró que hasta el 23% de los divorciados son más propensos a tener dificultad para subir escaleras o caminar distancias cortas.

Esto podría deberse a los altos niveles de ansiedad, depresión e insomnio, que causan una falta de motivación importante.

(Foto: Pexels)

Enfrentar una ruptura amorosa no es fácil, pueden surgir emociones muy intensas que nunca se habían experimentado, por lo que es fundamental no aislarse y buscar apoyo de amigos y familiares que nos ayuden a no perder la voluntad para seguir adelante. Hacer ejercicio o adquirir un nuevo hobbie pueden ser buenas opciones para canalizar las emociones, pero si el sentimiento es muy abrumador, lo mejor es acudir con un profesional de la salud mental para recibir la orientación adecuada.

SIGUE LEYENDO: 5 mejores técnicas para controlar las preocupaciones

(Con información de 20 minutos, Biobio chile y ABC)