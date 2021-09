5 problemas de salud causados por miomas uterinos

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos indica que los miomas uterinos son tumores benignos que crecen en el útero y aunque en la mayoría de los casos no causan molestias, existe el riesgo de otros problemas de salud causados por su presencia. Conoce todo al respecto.

Los miomas uterinos no son malignos en la mayoría de los casos, pero pueden causar problemas como infertilidad o dolores menstruales intensos

De acuerdo con el doctor Jorge Carrasco Rendón, ginecólogo y obstetra del Centro Médico ABC, se estima que el 60% de las mujeres llegan a tener miomatosis a lo largo de la vida, con una mayor incidencia en la quinta década, afectando al 70% de la población femenina en esta etapa.





Los principales factores de riesgo son los antecedentes familiares, donde se incrementa 2.5 veces cuando se tiene un familiar con este trastorno y 5.7 veces cuando un familiar los tuvo antes de los 45 años.

Problemas de salud causados por miomas uterinos

Los fibromas uterinos, también conocidos como miomas, son los tumores uterinos benignos más comunes. Aparecen en el 60% de las mujeres antes de los 40 años y en el 80% de las mujeres antes de los 50 años; pueden ocasionar infertilidad en 2-3%. La posibilidad de que sean malignos es del 1 al 2%.

"Los miomas responden a los estímulos hormonales que produce el ovario, principalmente de estrógenos que comienzan a crecer cuando la mujer inicia su periodo menstrual", señala el doctor Carrasco. Aunque en la mayoría de los casos los miomas uterinos no son peligrosos, sí pueden causar problemas de salud importantes como:

1. Hemorragia durante el periodo menstrual. Suele ser más abundante de lo normal y prolongarse todo el mes.

2. Problemas de fertilidad. Los miomas, al deformar el útero, ocupan el espacio donde se gestaría el bebé, es decir, en la capa llamada endometrio. Al crecer dentro de esta impiden el embarazo.

3. Compresión a órganos adyacentes. El útero se encuentra entre la vejiga y el recto por lo que puede haber micciones frecuentes y trastornos intestinales.

4. Molestia en la actividad sexual, infección en las vías urinarias recurrentes u orinar frecuentemente.

5. Dolor durante la menstruación, que conforme van avanzando los años, se intensifica.

Complicaciones dependen de la ubicación de los miomas uterinos

Es importante destacar que los miomas uterinos tienen diferentes tamaños, pueden ser microscópicos o de gran tamaño llegando a pesar hasta 5 kilos. Sin embargo, los síntomas no están relacionados al tamaño sino a su localización.

"Pueden estar localizados en el endometrio y causar hemorragias, llamados miomas submucosos o en la capa intermedia o muscular del útero, llamados miomas intramurales, hay otros que se llaman miomas subserosos que se encuentran en la capa más externa muscular. Todos pueden crecer y comprimir los órganos adyacentes", manifiesta el doctor Carrasco.

Para identificar los miomas, el especialista destaca que se debe poner atención cuando hay problemas para embarazarse, dolor en el periodo y menstruaciones abundantes. Señala que la mayoría de las pacientes comienzan con síntomas entre los 40 y 50 años, sin embargo, en las pacientes más jóvenes el diagnóstico generalmente se da por la sospecha de infertilidad.

¿Cómo tratar los miomas uterinos?

En cuanto al tratamiento, el especialista subraya que no todas las pacientes van a requerirlo. Hay medicamentos que se utilizan para reducir el tamaño, pero no existe un medicamento que los quite totalmente.

"Depende de las necesidades de cada paciente, si una mujer desea embarazarse, la opción es quitar los miomas o, si persiste con dolor o sangrado menstrual en mujeres que se encuentran en la menopausia, se propone retirar el útero", detalla el experto.

Carrasco explica que para tratar los miomas uterinos es importante conocer la localización de estos e individualizar a cada paciente.

En el caso de una mujer joven que tiene problemas de fertilidad y tiene miomas que están ocupando la cavidad del endometrio, se puede hacer un examen para introducir una cámara dentro del útero y rasurar o quemar los miomas para que quede pareja la capa interna y no interfiera en la formación del embrión.

Otra técnica es la cirugía laparoscópica, llamada miomectomía de mínima invasión, no obstante, cuando se trata de un tumor muy grande, la opción será hacer cirugía abierta. En todos los casos, los médicos deben estar entrenados en los diversos tipos de procedimientos que existen para resolver el problema de forma eficaz.

Se debe acudir con el ginecólogo ante los primeros síntomas

Carrasco detalla que en la consulta diaria se encuentra a tres pacientes con miomas, lo cual demuestra que hay una incidencia elevada. Generalmente, las pacientes llegan porque tienen dolor durante su periodo menstrual, mucho sangrado, no pueden tener relaciones sexuales o porque no se pueden embarazar.

También es común que presenten menstruaciones dolorosas o con coágulos, lo cual no es normal. "La mujer no debe aguantarse, si nota que cambia el ritmo menstrual algo está pasando, si el sangrado de la menstruación es de 4 a 5 días, pero de repente sangra de 10 a 15 días no es normal y debe revisarse", apunta el doctor Jorge Carrasco.

Finalmente, el médico invita a las pacientes a que visiten a su ginecólogo para hacer una exploración física y ultrasonido que detecten miomas uterinos, o bien, una resonancia magnética o tomografía para evaluar el momento adecuado de dar tratamiento o llevar a cabo un proceso quirúrgico.

