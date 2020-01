5 preguntas para saber si tienes síndrome de patito feo

Los filtros en las redes sociales y el photoshop nos pueden causar trastornos mentales

ADRIÁN AGUIRRE 09/01/2020

09/01/2020 12:11 hrs.

Las redes sociales llevan varios años siendo populares entre nosotros y si bien está comprobado que muchas veces la vida que reflejamos ahí es aparentemente perfecta, los filtros en las fotos podrían provocarnos un trastorno psicológico conocido como el "Síndrome del Patito Feo".

Al respecto, un estudio publicado por The Boston Medical Center menciona que las aplicaciones y el photoshop pueden causarnos dismofia corporal.

¿Qué es esto? Si bien no se trata de un diagnóstico formal de salud mental, dicho síndrome ha sido descrito en estudiantes universitarios o graduados y se refiera a la situación en la que la víctima se ve completamente natural y tranquila en el exterior, pero en realidad por dentro están intentando frenéticamente cumplir con las exigencias de su vida.

El Síndrome del Patito Feo a menudo indica que el afectado tiene depresión clínica, ansiedad o algún otro trastorno mental. La mente tiene una imagen negativa de sí mismo y es muy complicado reconocerlo.

Foto: needpix.com

¿Cómo puedes saber si tienes este síndrome?

Estas preguntas te ayudarán a detectarlo:

1) ¿Te cuesta trabajo aceptar un cumplido?: si las palabras que te dicen sonrecbidas con una sonrisa de tu parte, pero en el fondo generas una declaración de autocrítica o una racionalización silenciosa del porqué el cumplido no puede ser verdad, podrías tener este trastorno.

2) ¿Evitas contacto con las personas que consideras más atractivas que tú?: Ojo.

3) ¿Valoras la belleza interior?: ¿Nunca te has sentido atractivo por fuera y recurres a la belleza interior para mostrar que eres "buen partido"? En el trastorno del Patito Feo buscas lo mismo en otras personas. Ya no te fijas en la superficie, debido a que no tienes o tenías otra opción. Esto puede ser un signo del síndrome del Patito Feo.

Foto: Pixabay.com

4) ¿Prefieres ser inhibido e introvertido a convivir con los demás?: El apreciar la privacidad también podría demostrar que se tiene esta afección. Aunque es probable que tengas más desarrolladas tus habilidades sociales de lo que crees y que quizás ilumines un salón cuando entras, si no te das cuenta y en lugar de ello prefieres iluminar tu propia habitación, podrías tener este síndrome.

5) ¿Aspiras a ser "bonito"?: El no darte crédito también es otra señal. ¿Qué tienes de diferente que los demás no tengan? Si eres introvertido y lees mucho en lugar de ir a fiestas, quizá seas más inteligente que el resto. Si haces lo que te gusta sin importar lo que digan los demás, probablemente contagiarás la emoción por dicha actividad y eso te hará interesante. Recuerda que el poder de la mente es muy fuerte y que a medida de que sientas que eres suficiente y que no tienes nada que envidiarle al resto, proyectarás dichos pensamientos.

Ya eres bonita/o créetelo. Muéstralo.

Con información de bmc.org, Medicinenet.com, Elite Daily, researchgate.net