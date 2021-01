Trabajar desde la cama puede traer consecuencias para la salud de las personas y problemas con la pareja.

La pandemia ha cambiado muchas cosas, una de ellas, es el no ir por el momento a la oficina, muchas personas llevan ya largo tiempo trabajando desde su casa. Esto tiene sus ventajas y desventajas, Podría ser un sueño cumplido trabajar desde tu cama, sin embargo, esta práctica no es favorable para la salud, te decimos 5 motivos por los que no debes hacerlo.

Cuando inició la pandemia, la idea de tener que trabajar desde casa lucía muy atractiva para la mayoría de las personas, y es que trabajar desde la comodidad de tu cama era el sueño cumplido de muchas personas, al pasar el tiempo, hemos empezado a extrañar un poco la oficina.

5 motivos por los que no debes trabajar desde tu cama

Hay una serie de razones bastante considerables por las que no es una buena idea. Si se realiza a diario puedes traer consecuencias a nivel físico y psicológico a largo plazo. Te contamos más detalladamente por qué no debes trabajar desde tu cama.

1. Dolor lumbar

Uno de los primeros efectos que se puede apreciar cuando se ejecutan actividades en la cama son los dolores en la zona lumbar. A pesar de que a simple vista parece una posición cómoda, si te mantienes durante un largo periodo de tiempo en la misma postura habrá problemas en dicha región.

La Revista mexicana de anestesiología señala que si pasas todo el rato acostado o sentado en la cama tiendes a curvar mucho la espalda. Esto hace que se generen tensiones musculares en el área lumbar y cervical.

(Foto: OMRON healthcare)

2. Alteraciones del sueño y del descanso

El uso de la computadora es fundamental para poder trabajar desde casa. Pero la computadora y los dispositivos móviles emiten rayos que afectan no solo tu retina. También alteran tu ciclo fisiológico del sueño, provocando insomnio.

(Foto: Laboratorios nordom)

3. Sedentarismo

Trabajar desde la comodidad de tu cama puede volverte sedentario por no tener actividad física. Los sedentarios suelen tener mayor tendencia a la obesidad, tabaquismo, alimentación desequilibrada, entre otros males.

(Foto: PlanBe fisioterapia)

4. Dolor general de la espalda

Como la espalda no tiene un soporte adecuado mientras estás sentado en cama, es normal que el cuerpo vaya doblándose poco a poco con el pasar del tiempo.

En principio es un movimiento casi imperceptible, pero cuando estás varias horas en la misma postura los riesgos de presentar dolor general de espalda se incrementan.

(Foto: OMRON healthcare)

5. Problemas con la pareja

El constante uso de la computadora puede ser el causante de problemas de pareja. Para algunos, la presencia de equipos electrónicos en la habitación ocasiona molestias para dormir por la luminosidad de la pantalla. A eso se le suma la pérdida de comunicación.

(Foto: Homosensual)

Cuando una persona se acostumbra a trabajar desde la cama es posible que reduzca el tiempo de calidad con su pareja.

(Con información de: Mejor con salud y Gestión)