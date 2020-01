5 mitos sobre la lepra que quizá no conocías

El número de casos nuevos reportados globalmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2016 fue de más de 200,000

ADRIÁN AGUIRRE 22/01/2020

22/01/2020 12:29 hrs.

El Día Mundial de la Lepra se celebra el último domingo de enero de cada año y tiene como fin concientizar a la gente sobre esta antigua enfermedad que ha sucitado en torno a sí un cúmulo de leyendas y aprensión en la humanidad.

También conocida como "Enfermedad de Hansen", en honor al científico noruego Gerhard Henrik Armauer Hansen, quien descubrió la bacteria de crecimiento lento ahora conocida como Mycobacterium leprae como la causa de la enfermedad en 1873, esta enfermedad tiene una mala fama y sus síntomas han originado una gran variedad de cuentos al respecto.

Seguramente has escuchado uno de ellos: que se le cae la piel a las personas, que pierden partes del cuerpo, que es altamente contagiosa...

No todas son ciertas, y por ello aquí te dejamos cinco mitos que quizá no conocías sobre este padecimiento:

1) La lepra hace que se te caigan los dedos:

No, la lepra no hace que se te caiga ninguna parte del cuerpo. Sin embargo, puede causar daño nervioso en tres áreas principales del cuerpo (manos, cara y pies) que hará que la función sensorial (frío, calor, dolor...) y la motora (movimiento) esté comprometida en estas áreas. La persona podría no poder parpadear, mover los dedos u agarrar objetos.

Las lesiones simples de esta enfermedad pueden provocar úlceras e infecciones y esto puede conducir a la disminución del tamaño de los miembros, mas no a que se desprendan del cuerpo y se caigan.

2) Alguien que tiene lepra debe ser aislado: En el pasado se creía que la lepra era muy contagiosa y que la persona que la padecía debía ser alejada del resto. Sin embargo, la ciencia ha evolucionado tanto que una vez que el afectado comienza el tratamiento para matar las bacterias, rápidamente se vuelven no infecciosas.

3) La lepra "histórica" es igual a la lepra actual: No, no son lo mismo. La lepra mencionada en textos de historia y religión describe una variedad de afecciones en la piel que van desde erupciones cutáneas y parches hasta la hinchazón.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) explican lo siguiente para disipar los mitos que persiguen a este padecimiento:

"Se observó que eran muy contagiosas, lo cual no es cierto para la enfermedad de Hansen y tampoco tenían algunos de los signos más obvios de la enfermedad de Hansen, como desfiguración, ceguera y pérdida de la sensación de dolor. El término también se usó para el moho en la ropa, posesiones o viviendas de una persona".

4) Ataca de inmediato: No, los primeros síntomas pueden incluir manchas ligeras en la piel que pueden ser ligeramente rojas, más claras o más oscuras que la piel normal. Estas marcas pueden hacer que se adormezca la zona que ocupan y el afectado también puede llegar a perder el cabello.

A menudo las marcas aparecen en los brazos, las piernas o la espalda y en algunos casos el primer signo puede ser el entumecimiento de un dedo de la mano o del pie. Si estas señales son ignoradas, las manos pueden adormecerse y los músculos pequeños paralizarse, lo que provocará la curvatura de los dedos y el pulgar.

5) La lepra es el resultado de un pecado o una maldición: FALSO. La lepra es causada por un virus llamado "Mycobacterium leprae".

En palabras de la Organización Mundial de la Salud, el Mycobacterium leprae es un organismo en forma de varilla fuertemente resistente al ácido con lados paralelos y extremos redondeados y la enfermedad se puede llegar a presentar a cualquier edad, desde la primera infancia hasta la vejez.

De acuerdo con la CDC, el número de casos nuevos reportados globalmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) Externo en 2016 fue de más de 200,000 y cerca de 19,000 niños fueron diagnosticados con la enfermedad de Hansen en ese año... más de 50 por día.

Además, se estima que entre 2 y 3 millones de personas viven con discapacidades relacionadas con la enfermedad de Hansen en todo el planeta.





