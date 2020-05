5 maravillosos cambios en la piel que ocurren al dejar de maquillarse

Dejar de maquillarse por algunos días te ayuda a lograr una piel más bonita, sin imperfecciones y hasta con menos arrugas

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 05/05/2020

05/05/2020 14:01 hrs.

Desde que comenzó la cuarentena por Covid-19 muchas mujeres han optado por dejar de maquillarse y quedarse en casa con su rostro al natural lo que, sin darse cuenta, las ha ayudado a disfrutar de 5 maravillosos cambios en la piel.

El maquillaje puede ser un buen aliado para resaltar algunas partes de nuestro rostro que nos hagan lucir más lindas, pero también es cierto que debemos darle un respiro a la piel pues de lo contrario, puede empezar a verse opaca, con poros abiertos o una textura nada suave.

A continuación, te damos razones para aprovechar estos días en casa y lucir una piel mucho más sana y hermosa sin una gota de maquillaje.

Cambios en la piel por dejar de maquillarse

Maquillarse no tiene nada de malo, el problema viene cuando lo usamos en exceso y no dejamos que nuestra piel respire al menos un día a la semana. Al respecto, estudios publicados en The Naitonal Institute of Health señalan que una de las principales causas de dermatisis por contacto puede ser el uso excesivo de maquillaje.

Estos productos contienen ingredientes químicos que a la larga dañan la piel, en algunos casos incluso contienen ingredientes tóxicos, como el ftalato de dibutilo, que suele usarse en la industria de los plásticos.

Por ello es muy importante que dejes que la piel descanse al menos un día a la semana del maquillaje y si no estás convencida, te decimos los 5 cambios en la piel que ocurren al dejar de maquillarse:

1. No más poros abiertos

Uno de los principales problemas que surgen en la piel del rostro son los poros abiertos que son causados principalmente por la acumulación de demasiadas impurezas en la piel que obligan a los poros a dilatarse más de la cuenta.

Aplicar maquillaje en la piel obstruye los poros, por lo que al paso de los meses hará que se vean más grandes, así que si dejas de usarlo, poco a poco tu piel podrá recuperarse y hacer menos visibles estas imperfecciones, siempre y cuando lo acompañes con una rutina de skincare que incluya lavar el rostro dos veces al día y aplicar siempre un producto hidratante, preferentemente una crema con retinol, pues alisa la superficie de la piel.

TAMBIÉN LEE: Tipos de granos que existen y cómo eliminarlos

2. Menos granos y espinillas

Cuando la piel del rostro es grasa, el maquillaje podría empeorar el problema y favorecer que se acumulen bacterias que causan imperfecciones como granos y espinillas. Además, como ya lo mencionamos, se obstruyen los poros y aumenta el riesgo de que se desarrolle un problema más grave como el acné.

Dejar de maquillarse ayuda a que la piel respire y que no se acumule la suciedad que causa una piel con granos.

3. Piel más luminosa y saludable

El maquillaje puede tapar el brillo natural de nuestro rostro así que dejar que descanse al menos una vez a la semana es el primer paso para lucir una piel más sana pero esto no ayudará mucho si no lo complementas con una dieta saludable, buena hidratación y una rutina de higiene.

4. Menos riesgo de envejecimiento prematuro

¿Has notado que alguien que no se maquilla mucho se ve más joven? Esto se debe a que abusar del maquillaje o no retirarlo completamente antes de dormir puede hacer que sin darte cuenta, empieces a desarrollar arrugas prematuras, lo que es peor si usas productos de mala calidad.

Asegúrate de desmaquillarte bien por las noches y de que tus cosméticos no contengan ingredientes tóxicos que puedan ser agresivos para tu piel.

5. Renovación celular de la piel

Si te desmaquillas bien antes de dormir dejas que tu piel respire durante toda la noche pero si decides estar un día entero o varios sin una gota de maquillaje, permites que la piel acelere el proceso de renovación celular, lo que da como resultado un cutis más brillante, sano y sin manchitas.

Ojo con la caducidad del maquillaje

Cuando llegue el momento de volver a la rutina y quieras volver a maquillarte casi todos los días, es muy importante que antes revises la caducidad de tu maquillaje, ya que de acuerdo a Mary Duh, asociada médica en dermatología del Sistema de Salud de Mayo Clinic, los cosméticos viejos y vencidos albergan cantidades peligrosas de bacterias.

"El maquillaje puede infectarse con bacterias después de solo el primer uso. A medida que transcurre el tiempo, la acumulación bacteriana puede provocar problemas que van desde inflamación a sarpullidos, ampollas, infecciones en los ojos y conjuntivitis", advierte la especialista.

Para detectar un maquillaje caducado observa muy bien el producto, busca cambios químicos tales como: olor rancio, cambios en el color, cambios en la textura o consistencia, o que el maquillaje se endurezca o tenga grumos.

Nunca compartas tu maquillaje, especialmente en estos tiempos de pandemia, pues se ha comprobado que puede ser una vía de contagio de infecciones y virus.

No olvides lavar tu rostro al levantarte y antes de dormir y si puedes, aplica de vez en cuando una mascarilla reparadora o algunos productos como sérums para mantener la hidratación de la piel. Toma 2 litros de agua todos los días y cuida que tu dieta incluya frutas y verduras.

Disfruta de los maravillosos cambios en la piel por dejar de usar maquillaje y de ahora en adelante, dedica unos minutos al día a cuidar la apariencia y salud de tu rostro.

SIGUE LEYENDO: Alteraciones en tu ciclo menstrual durante la cuarentena