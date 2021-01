5 malos hábitos que aceleran la caída de cabello en hombres

La caída de cabello es más común en hombres y es un problema que tiene muchas causas, incluyendo los malos hábitos diarios

04/01/2021 15:33 hrs.

La caída de cabello en hombres es común y puede ser resultado de la herencia, cambios hormonales, estrés, afecciones médicas o el envejecimiento. Sin embargo, hay al menos 5 malos hábitos que aceleran la pérdida de cabello, por lo que deben evitarse tanto como se pueda.

De acuerdo con Mayo Clinic, la pérdida de cabello puede aparecer de muchas maneras, ya sea de repente o progresivamente. El tipo más frecuente es el que causa caída gradual en la parte superior de la cabeza y que surge como consecuencia de la edad.

En los hombres, la caída de cabello a menudo afecta la línea capilar de la frente, haciendo que retroceda y haga ver la frente más amplia. Los hábitos de todos los días pueden acelerar o frenar ese efecto, así que toma nota.

Hábitos que aceleran la caída de cabello en hombres

Aunque la caída de cabello en hombres suele estar determinada por la genética y la edad, el estilo de vida también puede tener un impacto en la salud del pelo y el cuello cabelludo, por lo que debemos estar atentos a malos hábitos que podrían ser la clave para frenar los efectos negativos, como:

1. El agua muy caliente

Bañarse con agua muy caliente puede ser relajante y delicioso, especialmente durante la temporada de frío, pero también puede ser muy dañino para tu cabello, ya que deshidrata las hebras, reseca el cabello y lo hace más propenso a romperse y caerse.

(Foto: Freepik)

Además, se eliminan los aceites naturales que ayudan a nutrir el cuero cabelludo y a mantenerlo saludable, así que es mejor bañarse con agua tibia.

2. No ser cuidadoso cuando el cabello está húmedo

Otro de los hábitos que aceleran la caída de cabello en hombres es no ser cuidadoso cuando se tiene el pelo húmedo. Aunque no lo creas, el cabello es frágil cuando está mojado porque está saturado de agua, lo que lo vuelve más propenso a romperse.

Esto ocurre porque la cutícula protectora en el pelo húmedo está ligeramente levantada, lo que hace que cepillar o secar con demasiada fuerza con una toalla cause daños que provoquen la caída del cabello.

3. Abuso de productos como el gel

A determinada edad, es fundamental que los hombres usen productos para peinar que también ayuden a mantener un pelo saludable, hidratado y con brillo.

De manera que se deben evitar los productos con mucho alcohol, como el gel, porque hacen que el pelo se seque y se vuelve frágil, lo que aumenta el riesgo de caída del cabello.

(Foto: ABC)

4. Secadora

Para lograr un peinado con volumen no hay nada mejor que la secadora, no obstante, debes ser muy cauteloso de no usarla demasiado caliente ni por mucho tiempo, ya que las altas temperaturas dañan la proteína del pelo y pueden contribuir a que se vuelva más delgado y que se caiga en grandes cantidades.

5. Descuido de la alimentación

La alimentación también es clave cuando se trata de evitar la caída de cabello en hombres, así que evita pasar mucho tiempo sin comer, ya que no respetar tus horarios obliga a tu cuerpo a guardar su energía para funciones esenciales, como el bombeo de la sangre y el funcionamiento del cerebro, así que el crecimiento del pelo pasará a segundo término.

Recuerda que para un pelo saludable es necesario seguir una dieta balanceada, donde haya alimentos ricos en proteínas, leguminosas, frutas y verduras.

Ahora que ya sabes cuáles son los malos hábitos que aceleran la caída del cabello en hombres, procura revisar tu estilo de vida y haz los cambios que sean pertinentes. Si la disminución de tu pelo te causa mucha preocupación u ocurre de forma repentina, lo mejor es que acudas con el médico para buscar un posible tratamiento.

