5 increíbles curiosidades sobre el cerebro masculino

Tanto el cerebro masculino como femenino pueden desarrollar las mismas tareas, sin embargo, se han encontrado interesantes curiosidades de la mente del hombre

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 24/08/2020

24/08/2020 14:33 hrs.

Los estudios cada día más avanzados han permitido descubrir increíbles curiosidades sobre el cerebro masculino que nos dejan ver que muchas de las características de los hombres se generan a partir de sus estructuras cerebrales. Sigue leyendo y descubre algunos datos que seguro no sabías de esta parte del cuerpo de los varones.

Aunque tanto el cerebro masculino como el femenino tienen las mismas funciones y pueden desarrollar las mismas tareas, hay algunas características que distinguen a la famosa materia gris de los hombres.

A continuación, te presentamos 5 curiosidades sobre el cerebro masculino que seguro te sorprenderán, toma nota.

Curiosidades del cerebro masculino

La mente masculina oculta muchos datos curiosos y gracias a la investigación científica reciente, se han descubierto algunas increíbles curiosidades que pocas personas conocen sobre el cerebro de los hombres:

1. Cambia durante la gestación

¿Sabías que al inicio del embarazo todos los cerebros son femeninos? A partir de la octava semana ocurren cambios hormonales, aumentando la testosterona que masculiniza el cerebro, determinando circuitos del impulso sexual, de la conducta exploratoria y de los movimientos musculares más bruscos.

Por otra parte, el investigador Simon Baron-Cohen, de la Universidad de Cambridge, detalla a la BBC que estar expuesto a altos niveles de testosterona en el útero parece aumentar algunas habilidades espaciales.

"Los niños con niveles más altos de testosterona prenatal fueron más rápidos para identificar formas específicas escondidas en un diseño", señala.

2. Está más activa la zona de la competencia

Las modificaciones hormonales también hacen que los hombres tengan un mayor interés por ganar, por lo que serán más competitivos en comparación con las niñas. También habrá necesidad de movimiento constante, de juegos de persecución o donde haya una importante exploración del entorno junto con otros niños.

3. Perciben las voces masculinas de forma distinta

Un estudio de la Universidad de Sheffield en Inglaterra demostró que los hombres procesan de forma distinta las voces de otros hombres y de las mujeres, de manera que, para ellos, las voces femeninas son más complejas.

Al escuchar la voz de una mujer, el cerebro masculino activa el lado que procesa el sonido de la música, mientras que, al escuchar voces masculinas, se activa la parte asociada al procesamiento de imágenes.

4. Sí les gusta ir de compras

Se cree que los hombres detestan pasar un día entero entre las tiendas de ropa y zapatos, no obstante, estudios han demostrado que eso no es del todo cierto. De acuerdo con una investigación del profesor Daniel Kruger de la Universidad de Michigan, citado por el diario The Telegraph, a los hombres no les gusta ir al centro comercial, pero sí les gusta comprar, aunque ellos prefieren gastar en carros, restaurantes, bebidas alcohólicas y gadgets tecnológicos.

5. Vuelve a cambiar ante la llegada de su primer bebé

El cerebro masculino también cambia cuando su pareja está embarazada de su hijo, especialmente cuando llega el primero, pues según Mejor con Salud, la hormona prolactina sube y la testosterona baja, lo que hace que los circuitos auditivos se agudicen para oír el llanto del bebé en cuanto nace y da lugar a una sincronía entre padre e hijo. Incluso pueden empezar a manifestarse síntomas de embarazo en el hombre, lo que se conoce médicamente como síndrome de Couvade.

El cerebro masculino es un órgano con muchos misterios, pero una vez que conoces algunas de sus maravillosas curiosidades, puedes usar esa información para comprender mejor el funcionamiento del cuerpo y las emociones de los hombres.

