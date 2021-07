Todas las personas conocen una serie de hábitos que influyen positivamente en la calidad de vida y el bienestar emocional: la práctica regular de ejercicio físico, una alimentación sana y equilibrada y el contacto social con los demás son algunos.

5 hábitos que te harán ser feliz

Cultivar la felicidad requiere también un cambio de mentalidad respecto a cómo se perciben e interpretan las cosas que acontecen a tu alrededor.

Las personas que son más felices confían más en ellas mismas y están más motivadas para esforzarse y cumplir con sus objetivos en la vida diaria, estos son los 5 hábitos que te harán ser feliz:

1. Rodéate de gente alegre y positiva

Un estudio elaborado por BMJ Group dice que la felicidad del ser humano depende considerablemente de la felicidad de nuestros semejantes, pudiendo ser inclusive, un fenómeno colectivo.

Somos seres sociales con empatía, un mecanismo que en la naturaleza permite sentir lo que está sintiendo el otro, lo cual nos permite entender sus emociones y lograr una reciprocidad que beneficia a ambos a largo plazo.

La empatía logra contagiar el estado de humor de una persona positiva, así que tener amigos así y pasar tiempo con ellos mejora el humor.

(Foto: Pinterest)

2. Realiza ejercicio

Un estudio realizado por la Universidad Estatal de Arizona, señala que hacer ejercicio da mejores resultados que la relajación para episodios de ansiedad.

Esto logra bajar la tensión en casos de estrés y relajar el cuerpo, debido a la variedad de endorfinas que están relacionadas con el sistema límbico del cerebro, su función es recompensar con una sensación placentera.

(Foto: Pinterest)

3. Reserva tiempo del día para hacer algo que te gusta

El agobio de la rutina diaria impide reservarse un momento al día para disfrutar de las aficiones. Normalmente, se asume que los momentos de desconexión tienen que ser en fin de semana, pero esto no es siempre suficiente.

Dedicar tiempo a las aficiones no solo es una forma de desconexión mental, sino que también una manera de realizarse y sentirse a gusto con uno mismo.

Para conseguir tener tiempo suficiente, es conveniente ser organizado y establecer un horario con las tareas que se deben realizar durante el día. De esta manera, se pretende evitar perder el tiempo y tener horas muertas en el día.

(Foto: Pinterest)

4. Sonríe

Según un estudio de Academy of Management Journal, sonreír mientras se tiene un pensamiento positivo aumenta la sensación de bienestar. Incluso cuando no tienes ganas de sonreír esta actividad es capaz de engañar al cerebro para pensar que no se siente tan triste o enojado como creía estarlo.

Según la programación neurolingüística, las acciones pueden programar al cerebro a cambiar ideas o emociones negativas sobre las personas mismas.

(Foto: Pinterest)

5. Aprende a decir no

Muchas veces, se confunde el hecho de querer ayudar a los demás con subordinar las propias necesidades o los deseos y caprichos de otros.

El problema se da cuando no eres capaz de poner límites entre uno mismo y otras personas.

Es necesario que aprendas a decir no de forma asertiva cuando los deseos de los demás interfieren con los tuyos.

Recuerda que por muy complicada que sea la vida, siempre hay motivos para ser feliz y sonreír.

(Con información de: psicopedia y mejor con salud)