5 frases que debes evitar al hablar con una persona con ansiedad

Al hablar con una persona con ansiedad se debe tener cuidado de las frases que se usan, ya que algunas podrían empeorar la situación

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 21/10/2020

21/10/2020 12:06 hrs.

Sentir ansiedad algunas veces es algo normal y que a todos nos pasa, sin embargo, hay personas que lo sienten de forma más intensa, teniendo preocupaciones y miedos excesivos sobre situaciones diarias. Cuando estamos cerca de una persona con ansiedad, hay al menos 5 frases que debemos evitar decir, puesto que no ayudan en nada, al contrario, pueden agravar la situación.

¿Cómo ayudar a alguien con ansiedad? No es tan sencillo como parece, tenemos que asegurarnos de no agobiarlo más ni mucho menos hacerlo sentir culpable por sus emociones.

(Foto: Freepik)

Si no sabes qué decirle a una persona que tiene ansiedad y está pasando por un mal momento debido a ello, aquí te damos una guía con las frases que nunca deberías mencionarle si realmente quieres ayudarlo. Toma nota.

Frases que debes evitar con una persona con ansiedad

Cuando una persona tiene ansiedad, puede manifestar síntomas como nerviosismo, agitación o tensión, pánico, aumento del ritmo cardiaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, debilidad, problemas para concentrarse y dormir por pensar en las preocupaciones e incluso, complicaciones gastrointestinales.

TAMBIÉN LEE: 5 mejores técnicas para controlar las preocupaciones

En ese sentido, la revista The Healthy, señala que cuando estamos cerca de una persona con ansiedad, hay un listado de frases que no deberíamos decir, ya que no son de mucha ayuda y hasta pueden empeorar la situación, tales como:

(Foto: tomada de la web)

1. "No te preocupes"

Está frase es una de las más comunes cuando intentamos calmar a alguien con ansiedad, pero déjanos decirte que no va a servir de nada, ya que por mucho que lo digas el problema no se va a solucionar.

Al respecto, Sanam Hafeez, neuropsicólogo de la Columbian University en Nueva York, señala que en algunas personas, la ansiedad puede ser abrumadora, por lo que decirle que no se preocupe no es suficiente debido a que el trastorno en muchos casos es irracional o no se puede controlar.

(Foto: tomada de la web)

Lo mejor que se puede hacer, es decirle a la persona que estarás ahí para apoyarle y que si ahora no quiere hablar al respecto, está bien, pues estarás dispuesto a escucharlo en el momento en que se sienta listo.

2. "Relájate"

Igual que pedirle a una persona con ansiedad que no se preocupe, decirle que se relaje no va a servir de nada, ya que es como pedirle a alguien con resfriado que no estornude, es imposible.

Lo ideal es que trates de recordarle un momento agradable en el que sabes que se sintió relajado, especialmente si ese momento fue divertido o emocionante y lo compartieron juntos, ya que así podrás describirlo mejor.

(Foto: tomada de la web)

3. "Piensas demasiado"

Una de las principales características de la ansiedad es que pone en alerta máxima a quienes lo padecen y les impide que puedan dejar de pensar en las preocupaciones durante un periodo largo.

Por ello, decirle a una persona con ansiedad que piensa demasiado, podría hacerlo sentir peor y favorecer que se obsesione mucho más con la situación que lo agobia.

(Foto: tomada de la web)

¿Entonces qué debo decirle? Lo mejor en estos casos es intentar dirigir la atención de la persona en otra cosa, que no tiene que ser demasiado complicada, puede bastar incluso proponer ver una película juntos, jugar a algo o salir a dar una caminata por el parque más cercano, cualquier actividad tranquila puede ser efectiva para alejarlo de los pensamientos ansiosos y obsesivos.

4. "Supéralo"

Sin duda, esta es una de las frases que debes evitar al hablar con una persona con ansiedad, ya que de por sí es muy complicado atravesar por esas emociones negativas como para exigirle que se recupere inmediatamente.

Superar la ansiedad es un proceso difícil y sobre todo, largo, por lo que se requiere de tiempo y paciencia, si fuera algo tan sencillo, seguramente nadie lo padecería ni llegaría hasta el punto de sufrir un ataque de pánico.

(Foto: tomada de la web)

En lugar de pedirle que lo supere, mejor pregúntale de manera tranquila por qué se siente así y pídele que te hable de aquello que lo hace sentir mejor cuando se siente agobiado. Recuerda que ayudarlo a darse cuenta de las herramientas que lo ayudan a hacer frente al problema es una forma efectiva de apoyarlo.

5. "Te vas a enfermar"

Probablemente esta es una de las peores frases que puede decirle a una persona con ansiedad, ya que no solo le estás diciendo que tiene un problema grave, sino que podría ser peor e incluso, jamás lograr recuperarse del todo.

En lugar de hacer un comentario tan negativo y pesimista, mejor intenta animarlo recordándole lo fuerte que es, ya que ha superado antes esos momentos oscuros. Dile que tarde o temprano todo va a mejorar, pero no invisibilices el problema, ayúdalo a enfrentarse a él de una mejor manera.

(Foto: tomada de la web)

Además de evitar estas frases al hablar con una persona con ansiedad, el apoyo profesional siempre es una buena idea, así que no dudes en sugerirle que acuda con un terapeuta, ya que es la persona ideal para ayudarlo a controlar esas emociones negativas.

SIGUE LEYENDO: 5 problemas de salud causados por una ruptura amorosa

(Con información de El Confidencial, Mayo Clinic)