Saltar la cuerda durante al menos un minuto al día puede hacer una gran diferencia en tu salud y lo mejor es darle variedad al ejercicio con distintas técnicas

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 28/09/2020

28/09/2020 15:04 hrs.

Saltar la cuerda es uno de los mejores ejercicios que podemos practicar, ya que es sencillo y no necesitamos tener una condición física de profesional, basta con dedicarle unos minutos y hacerlo de la forma adecuada para sacarle el máximo provecho. Si quieres intentarlo, te decimos las mejores 5 formas de saltar la cuerda para quemar más calorías.

De acuerdo con un artículo publicado en BBC Mundo, saltar la cuerda al menos un minuto al día no solo mejora tu salud, también hace trabajar a la mayoría de tus músculos, mejora el equilibrio y la coordinación, permite aumentar la resistencia cardiovascular y claro, favorece una figura esbelta.

(Foto: Freepik)

Es por eso que es ideal que aprendas algunos trucos para quemar más calorías mientras brincas la cuerda y al mismo tiempo, le haces un favor a todo tu cuerpo. Checa.

Formas de saltar la cuerda

Empezar a saltar la cuerda de manera frecuente no tiene por qué ser un sufrimiento, simplemente debes asegurarte de hacerlo con la técnica correcta. El objetivo debe ser saltar la cuerda durante un minuto las primeras semanas y luego, poco a poco ir aumentando el tiempo hasta llegar a los cinco minutos y luego, a una hora.

De acuerdo con Daniel Bubnis, entrenador certificado e instructor de la Universidad de Lackawanna en Scranton, Pennsylvania, una hora saltando la cuerda te permitirá quemar entre 400 y 670 calorías, de acuerdo con la intensidad.

(Foto: Pexels)

TAMBIÉN LEE: 3 ejercicios de pilates para principiantes y sus beneficios

Pero ojo, no te obsesiones con durar mucho tiempo brincando al inicio, lo importante es hacerlo bien para trabajar todos los músculos y la coordinación. A medida que progresas, deberás exigirte más para saber hasta dónde llegas y para ello es importante que de inicio, saltes durante un minuto sin interrupciones. Tu resistencia aumentará y si quieres sacarle el máximo provecho, puedes optar por las siguientes formas de saltar la cuerda:

1. Pies juntos

Si eres principiante, debes comenzar con lo básico, que es saltar con tus pies juntos y a un ritmo moderado. Mantén los tobillos y rodillas relajados para absorber el impacto y no sentir molestias. Trata de que sea un movimiento fluido, no que parezcan dos posiciones diferentes. Recuerda aumentar poco a poco la velocidad de la cuerda y el ritmo al que saltas, puedes poner música para animarte y sentir más energía.

(Foto: tomada de la web)

2. Alterna los pies

Una vez que tengas confianza y aguantes cinco minutos saltando con los pies juntos, será momento de pasar al siguiente nivel y aumentar más tu ritmo cardiaco. Para ello, en lugar de saltar con los dos pies, debes hacerlo alternando entre uno y otro. Empieza lento, asegúrate de que la cuerda pasa por debajo de cada pie cada vez que hagas el cambio, la idea es que sea como si estuvieras trotando en el mismo lugar.

(Foto: tomada de la web)

3. Sube los talones hasta el glúteo

Otra de las formas de saltar la cuerda consiste en tratar de aumentar la elevación de los talones en cada salto, intentando tocar los glúteos de forma alternada con cada pierna. De esta manera, exigiremos más al cuerpo y a la coordinación, por lo que se estarán quemando muchas calorías y los grupos musculares trabajarán al máximo. Recuerda aumentar el ritmo poco a poco y el tiempo, de manera que consigas aguantar cinco minutos sin interrupciones.

(Foto: tomada de la web)

4. Abre y cierra

Esta forma de saltar la cuerda requiere aún más coordinación, por lo que te sugerimos hacerlo hasta que ya domines las primeras tres técnicas. Para hacerlo, debes abrir y cerrar tus piernas en cada salto, formando un compás rítmico. Si las primeras veces no te sale, no te frustres, sigue intentando hasta conseguirlo y aumenta poco a poco el tiempo que resistas brincando.

(Foto: tomada de la web)

5. Un solo pie

Puede parecer muy sencillo, pero también requiere de una resistencia física más avanzada, así que cuando te sientas preparado, debes ponerte en un solo pie y saltar, aguantando 10 segundos y luego cambia de pierna. Otra opción es ir intercalando cada dos a tres brincos y aguantar al menos un minuto sin interrupciones.

(Foto: tomada de la web)

Recuerda mantenerte bien hidratado y controlar la respiración para lograr una mayor resistencia. Si sientes molestias en las articulaciones, lo mejor es que interrumpas la rutina y esperes a que desaparezca el dolor. En caso de que empeore, no dudes en acudir con el médico para solucionarlo.

Ya lo sabes, con las distintas formas de saltar la cuerda no solo quemas muchas calorías, también te diviertes y no tienes más pretextos para levantarte del sillón y activar tu cuerpo, pues no requiere de mayor inversión más que una cuerda y puedes practicarlo al ritmo de tus canciones favoritas, en casa o en el parque, incluso con con amigos, así que por qué no intentarlo, tu cuerpo te lo agradecerá.

SIGUE LEYENDO: ¿Es normal cuando las articulaciones truenan al hacer ejercicio?

(Con información de BBC Mundo y Vix)