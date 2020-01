5 famosos que sufrieron bullying en su infancia

Hoy son mundialmente conocidos, pero no llegaron a pasar cómodamente su infancia

10/01/2020

18:05 hrs.

Citando a Cristiano Ronaldo, hoy todos ellos son "ricos, guapos y buenos en lo que hacen". Sin embargo, estas estrellas de Hollywood no tuvieron una infancia agradable debido al bullying.

El Bullying o intimidación es una forma de violencia en el que alguien intencionalmente y repetidamente causa lesiones o molestias a otra persona. Esta acción puede presentarse mediante el contacto físico, palabras o acciones más sutiles.

1) George Clooney: En su infancia sufría una parálisis facial que le impedía mover la mitad de la cara. Tenía un ojo más pequeño que otro y no podía comer ni beber bien, lo que le ocasionaba risas por parte de sus compañeros en la escuela.

La parálisis facial o "Parálisis de Bell" causa debilidad repentina y temporal en los músculos faciales. Esto hace que la mitad de la cara se vea caída y cuando se sonríe, la mueca se dibuja solo de un lado y uno de los ojos no cierra por completo.

Puede suceder a cualquier edad y no se conoce la causa exacta de su origen.





2) Zooey Deschanel: A sus 12 años, la protagonista de New Girl tenía sobrepeso y nadie le creía que sus ojos azules fueran naturales.

El sobrepeso generalmente se debe a la grasa corporal adicional, pero también puede ocurrir debido al exceso de músculo, hueso o agua. Un estilo de vida activo y mucho ejercicio, junto con una alimentación saludable, es la forma más segura de bajar de peso.

"Nada podría ser tan difícil como la escuela secundaria. Había inseguridades que creo que habría trabajado mucho más rápido si hubiera tenido ciertas herramientas y podría haber conectado con ciertas personas antes'', dijo la actriz en una entrevista.





3) Shawn Mendes: En una publicación de Instagram de junio de 2019, el cantante reveló que sus compañeros lo molestaban cuando se encontraba en noveno grado. Shawn había publicado uno de sus videos en Youtube y un grupo de estudiantes mayores que él se enteraron del asunto, por lo que al día siguiente se burlaron de él:

"[Estaban] gritando '¡canta para mí, Shawn canta para mí!' de una manera que me hizo sentir absolutamente horrible... me hizo sentir como una broma, como si lo que estaba haciendo fuera simplemente estúpido e incorrecto.

No es una broma para mí. Para hacer que alguien se sienta mal por hacer lo que ama... cada persona merece hacer lo que los hace sentir vivos.

Estoy escribiendo esto no solo al niño de 15 años que tiene miedo de seguir su corazón debido a lo que la gente podría decir, sino también a los de 50 años que pueden estar haciendo exactamente lo mismo", escribió.









4) Priyanka Chopra Jonas: La actriz reveló en una entrevista que fue intimidada en la secundaria.

"Había una chica que era una gran bully. Creo que no le gustaba porque le gustaba a su novio, o alguna dinámica de la escuela secundaria. Ella hizo mi vida un infierno. Solía decirme nombres y me empujaba contra el casillero", dijo la protagonista de la película de Baywatch.

Tiempo después, volvió a abrirse sobre los momentos difíciles y comentó que le decían "brownie", "Curry" y "que regresara sobre el elefante con el que vino".





5) Tom Holland: Antes de ser famoso gracias a su interpretación de Spider-Man, Holland reveló que sufrió acoso mientras crecía, ya que al ser bailarín, interpretó a Billy Elliot en una musical en Londres.

"Hubo momentos en que me intimidaron sobre el baile y esas cosas. Pero no podrías golpearme lo suficiente como para evitar que lo haga", confesó el intérprete de uno de los héroes más queridos de los cómics.





Como puedes ver, todos ellos se convirtieron en gente exitosa porque no dejaron que las palabras de otros influyeran en sus sueños. Si eres, fuiste o has sido víctima de bullying, no permitas que la negatividad de las personas arruine lo que más quieres hacer en la vida. Hazlo y deja que tu pasión te guíe. Como dice el comentarista deportivo Antonio Rosique: "Cuando no sepas a dónde ir, que tu corazón sea tu brújula".

