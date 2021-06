En muchas ocasiones el cuidado de la piel masculina no es una prioridad, sin embargo, en los últimos tiempos se han preocupado más por el cuidado y la belleza de la piel , a continuación te diremos 5 errores que los hombres cometen con su piel .

La piel masculina es más gruesa, más grasa y envejece de manera diferente. En promedio, la piel masculina es alrededor del 20 por ciento más gruesa que la femenina.

La piel del hombre contiene más colágeno y tiene un aspecto más compacto y firme. Pero el contenido de colágeno de la piel masculina se reduce a velocidad constante.

5 errores que los hombres cometen con su piel

La piel debe cuidarse al igual que todos los órganos del cuerpo, recordemos que la piel es el órgano más grande y cuidarla es fundamental, ya que una piel descuidada es visible y en ocasiones puede generar mala imagen.

Estos son los 5 errores que los hombres cometen con su piel:

1. Exprimirse los granitos

Exprimirse los granos para intentar minimizar su apariencia puede parecer una buena idea al momento, pero probablemente el efecto sea lo opuesto a lo que pensabas. La espinilla contiene sebo y bacterias debajo de la superficie de la piel, así que al exprimirlo, puede irritarse y aumentar el riesgo de infecciones.

Además, si un grano es irritado y exprimido, puede dejar cicatrices permanentes en la piel mucho tiempo después de haber desaparecido naturalmente.

(Foto: Freepik)

2. Rasurarse en exceso

El popular doctor Mikhail Varshavski, mejor conocido como Doctor Mike, famoso por sus videos en YouTube, explica que en cuanto más se rasura un hombre con rastrillo, más se empuja hacia abajo la piel y se vuelve desigual, por lo que la piel comienza a formar hoyuelos.

Además recomiendo rasurar la piel de forma suave, ya que así se obtendrá un afeitado excelente, sin sarpullido posterior y sin cortes.

(Foto: Freepik)

3. No usar protector solar

Es un hecho que los hombres suelen cuidar menos su piel a diferencia de las mujeres, pero si no llevas a cabo una correcta protección solar, la radiación ultravioleta puede provocar terribles consecuencias en tu piel.

Una de ellas puede ser el fotoenvejecimiento, que provoca la aparición de arrugas, líneas de expresión en frente, ojos y boca, manchas oscuras y falta de tono y textura.

Además, los rayos ultravioleta pueden causar que el colágeno, que es lo que da fuerza y elasticidad a la piel, se descompongan a un ritmo más rápido que el envejecimiento normal, ya que estos penetran en la dermis y causan una acumulación anormal de elastina, que a su vez hace que las enzimas rompan el colágeno.

(foto: Freepik)

4. Solo preocuparse por cuidar la cara

El cuello es una de las primeras zonas que muestran signos de envejecimiento en el cuerpo, por lo que debes prestarle atención a todo tu cuerpo, no solo a la cara, ya que si tu rutina de cuidado de la piel se detiene en la línea de la mandíbula, lo estás haciendo mal.

(Foto: Pimterest)

5. No ser constantes con el cuidado de la piel

No basta con cuidar la piel un día sí y el otro no, el cuidado de la piel es importante y se necesita constancia con las rutinas. Si quieres ver buenos resultados con tu piel y mejoras constantes necesitas aprender a cuidarla todos los días.

(Foto: Pinterest)

Estos son los errores más comunes que cometen los hombres a la hora de cuidar la piel, recuerda que este órgano es el más grande del cuerpo y requiere de cuidados.

(Con información de: Men´s Health, Mayo Clinic y Eucerin)