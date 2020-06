Aunque parece algo sencillo y hasta automático, la realidad es que hay muchos errores durante el afeitado que irritan la piel del hombre

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 05/06/2020

05/06/2020 15:15 hrs.

Se estima que en cuanto comienza el crecimiento de la barba, los caballeros pueden pasar hasta 780 horas al mes rasurándose y aunque es algo muy común y hasta automático, existen 5 errores durante el afeitado que los hombres cometen con frecuencia y que, sin darse cuenta, dañan la salud de la piel.

Según un informe de la Asociación Americana de la Academia de Dermatología, los hombres pueden cometer varios errrores, desde usar una maquina o rastrillo incorrecto para el rasurado, tener una mala técnica o hasta una preparación deficiente antes del procedimiento.

Así que si no estás seguro de que te rasures correctamente, a continuación te decimos cuales son los errores más comunes, sus consecuencias y sobre todo, como debes evitarlos. Toma nota.

Errores durante el afeitado

Expertos afirman que es posible tener un rasurado perfecto, pero para lograrlo, es necesario que evitemos cometer los errores durante el afeitado más comunes, tales como:

1. Afeitarse antes de bañarse

Para algunos hombres, esta es la forma de afeitarse más cómoda, pues sienten que así se limpia bien su rostro de los posibles restos de vello que queden pegados en la cara y el cuello. Sin embargo, es incorrecto, pues lo ideal es mojar primero bien la barba con agua caliente y luego, retirarlo. Si quieres seguir duchándote después del rasurado puedes hacerlo, pero es ideal que antes de pasar el rastrillo por tu rostro mojes bien la zona con agua caliente.

"Antes de empezar a afeitar, la piel debe estar bien hidratada para que se abran los poros, además, el agua caliente debilita el pelo y facilita el trabajo", indica Alberto Hernández, director de la barbería Malditos Bastardos en España.

¿Cada cuánto afeitarse? Es mejor evitar el afeitado diario, pues hacerlo todos los días impide que la piel tenga un tiempo prudente para recuperarse de las agresiones externas. Es mejor esperar al menos dos días para repetir el procedimiento.

2. Pasar la cuchilla en cualquier dirección

Creer que da igual pasar la cuchilla sin cuidar la dirección es uno de los peores errores al afeitarse, pues al hacerlo de este modo, es probable que necesites de más pasadas por la misma área para poder retirar la totalidad del vello facial, lo que irrita tu piel. Recuerda que el afeitado causa agresiones sobre la piel porque retira las células más superficiales, así que demasiadas pasadas te causan un mayor daño.

Es mejor que procures afeitar siempre en la misma dirección en que crecen los vellos, así lo eliminarás de forma más eficaz y lo que es mejor, con menos pasadas. Ahorrarás tiempo y tu piel no estará irritada ni con granitos rojos o pelos enterrados.

TAMBIÉN LEE: ¿Por qué a algunos hombres no les crece la barba?

3. No preparar la piel antes del afeitado

Este es otro de los errores durante el afeitado más comunes en los hombres, pues creen que no es importante preparar la piel antes de retirar el vello.

Como lo mencionamos antes, el rasurado puede ser algo muy agresivo para la piel, especialmente si es sensible, así que es primordial que limpies bien la zona con productos adecuados y que remojes la barba con agua caliente. Es ideal que apliques espuma para afeitar, de esa forma el rasurado será más sencillo y tu piel no sufrirá tanto porque brinda la lubricación adecuada que reduce la fricción con la cuchilla. Tampoco te olvides de humectar tu piel al terminar con cremas o geles, así evitarás cualquier tipo de irritación o molestia.

Toma en cuenta que el hecho de generar más presión con la cuchilla no indica tener mejores resultados; por lo contrario, la piel sufrirá más, así que hazlo con suavidad y tranquilidad.

4. Usar cuchillas en mal estado

Es un error usar cuchillas en mal estado o desgastadas, peor si ya lucen un poco oxidadas, pues te pones en riesgo de infecciones y probablemente requieras de más fuerza para que se pueda cortar el vello, lo que inevitablemente terminará por dañar tu piel.

¿Cómo saber que una cuchilla es buena? Solo hay que fijarse en el número de hojas que tiene el cabezal. La recomendación es que para que el afeitado sea efectivo y sin destrozar la piel, las cuchillas deben tener entre tres y cinco hojas.

No dejes el rastrillo en cualquier lugar, mucho menos en donde haya humedad. Procura tenerlo siempre en un lugar fresco y seco y lávalo bien después de terminar.

5. Usar productos con alcohol después del rasurado

Si la cara te arde y te da comezón después del rasurado, probablemente no estás usando los productos adecuados y algunos pueden tener alcohol. Cuando te afeitas, el poro está abierto y se irrita con facilidad, provocando una quemazón realmente molesta. Esto ocurre sobre todo con las pieles más sensibles y para evitarlo es importante que no uses after shave con alcohol.

Tómate el tiempo de encontrar productos indicados para pieles delicadas. La recomendación es que al terminar el afeitado apliques en tu piel productos naturales, como lociones que contengan aloe vera.

Mediante el uso de estos productos lo que se busca es contrarrestar el efecto agresivo que ocasiona el rasurado en la piel y, a su vez, generar una sensación agradable, ya sea por la acción humectante o la fragancia.

No vuelvas a cometer los errores durante el afeitado más comunes y olvídate de los mitos que afirman que para ser más varonil, hay que aguantarse las molestias del rasurado. Cuida tu piel y sigue al pie de la letra las recomendaciones de los expertos.

SIGUE LEYENDO: 5 cambios en el pene que llegan con la edad

(Con información de Icon y Mejor con Salud)