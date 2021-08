5 errores comunes con la máscara de pestañas o rímel

Cometer errores con la máscara de pestañas o rímel es muy frecuente ya que no siempre tenemos la experiencia para sacarle el mejor provecho. Por ello, te diremos lo que debes evitar al usar este producto de belleza .

El rímel es la forma más sencilla de alargar las pestañas y tener una mirada cautivadora, no obstante, cuando lo aplicamos mal, el resultado no es nada favorable.

(Foto: Pexels)

Pon atención y conoce los errores comunes con la máscara de pestañas o rímel y lo que debes hacer para evitarlos.

Errores con la máscara de pestañas o rímel

Conseguir unas pestañas largas, espesas y curvadas solo requiere de que sepas aprovechar bien todos los beneficios del rímel a la hora de aplicarlo, pues muchas veces cometemos errores sin darnos cuenta que arruinan todo el efecto. Esto es lo que nunca debes hacer:

1. Bombear el cepillo

Este error es muy común, ya que se cree que así se mantiene el cepillo con más producto, sin embargo, lo que en realidad ocurre es que entre el aire, que la máscara no esté homogénea y cremosa y las pestañas se vean poco naturales o hasta con grumos.

(Foto: Pexels)

Lo peor es que el producto se seca más rápido así y dura mucho menos. La recomendación es que al sacar el cepillo solo se presione hacia los laterales del envase.

2. Enchinar las pestañas después del rímel

Sin duda esto es de lo peor que puedes hacer, ya que el rizador debe usarse siempre antes del rímel, no después, porque las pestañas pueden romperse con facilidad y poco a poco verse menos abundantes.

3. Hacer movimientos lineales

Otro de los errores con la máscara de pestañas o rímel es aplicarlo haciendo movimientos lineales. Lo mejor es aplicar desde la raíz hacia las puntas, pero en zigzag, así las pestañas se separan y se ven mucho más definidas.

(Foto: Pexels)

Para las pestañas inferiores el cepillo solo debe colocarse en la raíz y moverse de un lado a otro, sin llevarlo hasta las puntas y marcando la línea del párpado.

4. Aplicar demasiadas capas

Por lo menos debes aplicar dos capas de rímel y si quieres, peina las pestañas con un cepillo entre cada capa. Pero no abuses de las capas, porque aunque dan más profundidad a la mirada, también dan un look menos natural y es probable que se acumulen grumos en las pestañas que no lucen nada bien.

Un truco es que si tus ojos están un poco separados apliques más capas en la parte interna de los ojos, mientras que si están más juntos, te centres en aplicar más producto en las pestañas de los bordes exteriores.

(Foto: Pexels)

5. Usar producto viejo

Lo ideal es cambiar la máscara de pestañas cada seis meses o antes en caso de que se vea seca y con grumos. Puedes añadir unas gotas de suero fisiológico para mejorarla, pero asegúrate de que no haya caducado.

El aire que se acumula en el envase puede incluir bacterias que arruinan el producto, lo que no solo hace que las pestañas se vean mal, sino que puede afectar la salud de los párpados.

(Foto: Pinterest)

Ahora que ya conoces los errores con la máscara de pestañas o rímel, puedes lograr una mirada cautivadora y hermosa. ¡Empieza a evitarlos desde hoy!

