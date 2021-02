5 errores al aplicarse loción que los hombres más cometen

Cometer errores al aplicarse loción puede hacer que la fragancia no sea duradera o hasta causar un efecto desagradable en los demás

Usar una fragancia es fundamental tanto para mujeres como para hombres, pues remarca la personalidad, ayuda a tener una buena imagen y hasta puede ser un arma de conquista. No obstante, muchos caballeros lo aplican de manera incorrecta y arruinan por completo los efectos. Estos son los errores al aplicarse loción que los hombres más cometen.

Existen muchos mitos acerca del perfume y las lociones masculinas, pero lo cierto es que existen algunos trucos que se deben seguir a la perfección para realmente oler bien durante todo el día.

(Foto: Freepik)

Usar loción no es una gran ciencia, aunque si te aseguras de no cometer errores, es más probable que puedas impresionar a esa persona que te interesa, que te sientas fresco todo el día y, sobre todo, que no dejes mareados a los demás por un exceso de olor. Toma nota de lo que debes evitar.

Errores al aplicarse loción

Muchos hombres creen que oler bien y aplicarse loción es algo innecesario y es probable que, debido a esos mitos, quienes sí se atreven a usarlo cometen con frecuencia errores que arruinan por completo el efecto, como:

1. Aplicarse demasiado

El mayor error que los hombres cometen al aplicarse loción es abusar de las cantidades. De acuerdo con Howard Kreitzman, experto en perfumes, las lociones tienen fragancias muy intensas, por lo que, si nos pasamos, podemos causar un efecto desagradable en los demás, incluso, marearles.

La loción solo deben olerla las personas que se acercan mucho a ti, es decir, aquellas que entran en el círculo que formas al extender los brazos. Si hueles desde más lejos, es que te echaste demasiado. Lo ideal es no rebasar tres aplicaciones del spray.

2. Usarlo para ocultar el olor corporal



La loción nunca debe usarse como una forma de ocultar el olor corporal, por ello, se debe evitar aplicarlo en zonas donde se suda demasiado, como las axilas o el cuello.

Si lo haces, los malos olores se mezclarán con la loción y el resultado puede ser muy desagradable. Es mejor que te asegures de usar desodorante para controlar el mal olor causado por sudar en exceso.

3. No aplicarlo en los "puntos de pulso"

Este es otro de los errores al aplicar loción que los hombres cometen, pues lo ideal es no aplicarlo en las zonas donde se suda más, sino en los conocidos "puntos de pulso", es decir, aquellas zonas del cuerpo donde la circulación sanguínea es más superficial y se produce una gran cantidad de calor corporal.

Esto hará que la fragancia se mantenga durante todo el día y que sea agradable. Los mejores puntos donde se debe aplicar la loción son el interior de las muñecas y detrás de las orejas. También puede funcionar bien aplicar un poco en la zona del bigote.

(Foto: Freepik)

4. Aplicarlo sobre la ropa

Está totalmente prohibido aplicar la loción sobre la ropa, primero porque los aceites esenciales con los que se crean las fragancias pueden dejar manchas en las prendas y segundo, porque la loción necesita del calor corporal para evolucionar correctamente, de lo contrario, se distorsiona el aroma y no durará lo suficiente.

Así que, si cometes este error, no solo tendrás una camisa manchada, sino que el olor no se impregnará y durará solo unos minutos. Aplica la fragancia siempre sobre la piel de los "puntos de pulso".

5. No aplicarlo inmediatamente después de la ducha

Finalmente, es importante aplicar la loción justo al salir de la ducha y no cuando ya estés vestido y a punto de salir.

(Foto: Pixabay)

La razón es que después de bañarte los poros de la piel son más blandos y tienen mejor capacidad de absorción, por lo que es más probable que la fragancia dure todo el día.

De igual forma, debes evitar masajear para intentar distribuir mejor la loción, pues eso hará que el olor se pierda. Simplemente aplica con el spray y deja que se impregne por sí solo sobre la piel.

Y tú, ¿cometes los errores al aplicar loción más comunes?

