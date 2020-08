5 diferencias entre brasier y bralette que toda mujer debe saber

Existen varias diferencias entre brasier y bralette, pues cada uno cumple con funciones específicas para los pechos femeninos

SUSANA CARRASCO 19/08/2020

19/08/2020 11:59 hrs.

Usar prendas íntimas para dar sostén a los pechos es algo indispensable para muchas mujeres, aunque a veces, podemos no estar tan seguras de cuál es la mejor opción para nuestro cuerpo y sobre todo, nuestra comodidad. Por ello, aquí te presentamos las principales diferencias entre brasier y bralette que debes conocer antes de decidirte por uno.

El bralette es una prenda interior que se ha vuelto muy popular en los últimos años, ya que se cree que es una opción muy sexy de lucir y al mismo tiempo, cómoda. Por su parte, el brasier se considera incómodo para algunas y para otras, es la única opción que les permite sentirse con mayor libertad pero, ¿cómo saber cuál es ideal para ti?

Existen varias diferencias entre el brasier y bralette que se deben tomar en cuenta antes de decidirse por uno, pues más allá de las opiniones de otras mujeres, debemos asegurarnos de usar las prendas que sean mejores para nuestro tipo de cuerpo y que se adapten a nuestras actividades, así que toma nota.

Diferencias entre brasier y bralette

Antes de tomar una decisión acerca de las prendas interiores que usarás para darle sostén a tus pechos, es importante que conozcas que tanto el brasier como el bralette tienen diferentes funciones y que ninguno es mejor que otro, simplemente cumplen con las necesidades de las mujeres de forma distinta, checa:

1. Forma del pecho

Los bralettes son muy lindos y definitivamente nos hacen lucir sexys pero no le dan forma al busto como lo hace el brasier. Para muchas mujeres es mejor usar brasier debido a que tienen copas que ayudan a hacer lucir los pechos redondos y bonitos, incluso si son pequeñitos. Así que si lo que quieres es lucir un pecho lindo y que resalte, tu mejor opción es el bra.

2. Comodidad

En este punto el ganador definitivo es el bralette, pues al no enfocarse en dar forma a los senos, no tienen varillas de metal o copas rígidas, por lo que pueden hacerte sentir más libre y no tendrás marcas en la piel debido a la presión. Si llevas una blusa holgada o deseas dormir con un poco de sostén en tus pechos, debes elegir el bralette para no lastimar tu busto y estar cómoda.

(foto: pinterest)

3. Tamaño de los senos

Otra de las diferencias entre brasier y bralette es que este último hará que tu busto se vea más pequeño, mientras que el primero, favorece para lucir unos senos más grandes de lo que realmente son. La elección dependerá de tus gustos personales y también del tipo de ropa que uses, ya que es ideal que para una blusa entallada se use un buen brasier que brinde soporte y forma, mientras que, si llevas algo suelto, lo mejor es un bralette para no verse ancha.

Por su parte, Mujer de 10 señala que, si el busto es demasiado grande y se desea disimular un poco, lo mejor es optar por un bralette, ya que hará que se vea más pequeño.

4. Diseño

Aunque hay brasieres muy lindos, lo correcto es que no se vean a través de la ropa, mientras que el bralette, incluso puede usarse como una blusa debido a que es discreto y no se ve como una prenda interior. Por ello, existen muchos diseños que puedes combinar con faldas o pantalones y si los usas debajo de otras prendas, no tendrás que preocuparte porque se asome un poco.

De hecho, Gina Ortega, stylist y autora del blog High On Fashion, describe los bralettes para Milenio como una versión diferente del bra "un detalle más en tu outfit", y es que esta prenda está pensada para ser mostrada, al contrario del brasier.

5. Moda vs comodidad

Tanto el brasier como el bralette son prendas indispensables en el armario de una mujer, pero definitivamente cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, y podríamos concluir con que el bralette es una prenda interior muy linda y sexy que solo se enfoca en la moda, mientras que el brasier es completamente funcional, es decir, está hecho para sostener a los pechos y darles forma.

No tienes que decidirte solo por una opción, nuestra recomendación es que tengas ambos en casa y que los uses de acuerdo con tus necesidades del día a día, por ejemplo, si quieres lucir bonita, estar cómoda o disimular un poco el tamaño de tus pechos, tienes el bralette, que puedes encontrar en muchísimos diseños, pero si necesitas un buen soporte que le de forma a tus senos, la opción es el brasier, el cual te ofrece diseños y diferentes funciones, como esconder los tirantes, levantar el pecho, bajar el escote, etc.

