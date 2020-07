¿Cómo debo prepararme para una cita médica? Se trata de acciones que tienen que ver con la manera en la que nos comportamos y nuestros hábitos diarios

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 03/07/2020

03/07/2020 10:11 hrs.

Las revisiones médicas son importantes para nuestra salud y en pandemia no deberíamos dar ningún síntoma por sentado. El covid-19 no tiene un síntoma exclusivo y cualquier molestia que se presente puede ser indicador de la infección, sin embargo, lo más importante es contar con asesoría de un especialista para no entrar en pánico pero sí tomar acciones de forma oportuna no solamente por la salud individual, también se trata de cuidar la salud de aquellos que nos rodean. Aquí te decimos cómo prepararse para una cita con el médico.

¿Cómo debo prepararme para una cita médica? Se trata de acciones que tienen que ver con la manera en la que nos comportamos y nuestros hábitos diarios.

Puedes leer: 5 alimentos que debes evitar para controlar la ansiedad

Estas son 5 cosas que no debes hacer antes de una cita médica

1) Descuidar tu alimentación: Cuidar lo que ingieres resulta importantísimo en caso de que necesites un análisis de laboratorio.

Las comidas altas en grasa pueden alterar las mediciones de colesterol, trigliceridos y, a veces, hasta el azúcar en la sangre. Antes de que acudas a tu análisis de sangre puedes cenar algo ligero o, para que no haya problema, ir con 12 horas de ayuno. Esto dependerá además de las indicaciones que te brinde el especialista o en el mismo laboratorio.

2) Tomar café: ¿Estás pensando en tomar tu cafecito antes de ir a la consulta? No lo hagas. Una cosa que no debes hacer antes de una cita médica es tomar café o líquidos energéticos o cualquier producto con cafeína. Estas bebidas repercuten en tu presión arterial y esa es una de las primeras cosas que revisan los médicos cuando llegas a la consulta.

La cafeína puede tardar hasta ocho horas en desaparecer y en palabras de la doctora en psicología Susan Bowling:

"Los efectos naturales de la cafeína estimulan una serie de sensaciones, como que su corazón lata más rápido, su cuerpo se caliente y su frecuencia respiratoria aumente, todo lo que imita la ansiedad"

Evita la cafeína antes de tu cita médica.

3) No tener los documentos listos: El doctor querrá saber si tienes un historial médico anterior. ¿Cómo debo prepararme para una cita médica? El National Institute on Aging recomienda llevar una lista de todos los medicamentos y alimentos que consumes con las dosis ingeridas. Esto ayuda a que los especialistas conozcan en qué condición llegan los pacientes para brindar atención médica de acuerdo con sus necesidades.

También te puede interesar: El estrés podría dañar tu corazón

4) No preparar lo que vas a decirle al médico: Una cosa que no debes hacer antes de una cita médica es no ir preparado con lo que el doctor necesitará saber. Sí, puede que sea una consulta médica de urgencia, pero si no sabes, por ejemplo, qué te duele, cuándo te empezó a doler, si el malestar es diario o intermitente (un día sí y periodos en los que no), si te sientes mal después de realizar una acción, al tomar algo o si hay factores que desencadenan el malestar, el doctor no podrá evaluar la situación para encontrar una posible cura o tratamiento. Intenta recordar lo que ocurrió o cambió antes de esa llegada a consulta.

La Lupus Foundation of America recomienda pensar en las respuestas antes de ir a la consulta médica, pues de esta forma la persona irá preparada y conocerá más de acerca de su cuerpo y salud.

5) Ir solo/a: ¿Cómo prepararse para una cita con el médico? Se recomienda llevar a un familiar o a una amistad que pueda recordarte los asuntos que planeabas consultar en caso de que se te olviden. El National Institute on Aging menciona que tu acompañante también puede tomar notas por ti y ayudarte a recordar lo que dijo el médico para que te mantengas al tanto.

Ahora sí, ¿estás listo para tu próxima consulta médica?